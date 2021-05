Guaidó pide a los venezolanos que no participen en mercado negro de vacunas

El opositor venezolano Juan Guaidó (c) habla durante una rueda de prensa es Caracas (Venezuela).EFE/RAYNER PEÑA R

Caracas, 28 may (EFE).- El dirigente opositor venezolano Juan Guaidó pidió este viernes a los ciudadanos que no participen en el mercado negro de vacunas que el antichavismo asegura existe en diversos lugares del país.

Guaidó, que llegó al término de una protesta por la vacunación masiva en Venezuela y se unió a la cabecera de la manifestación minutos antes de que esta concluyera, se encuentra en plena campaña de promoción de las negociaciones propuestas al Gobierno, bajo en nombre de "acuerdo de salvación nacional".

Al grito de "vacunas para el pueblo", exigió el Ejecutivo "seriedad" ante el diálogo que ha propuesto y en el que el presidente Nicolás Maduro se mostró "dispuesto" a participar, pero bajo unas condiciones previas, como requisito mínimo para sentarse a negociar.

"Guaidó, me tienes que resolver 3 puntos, al resolverlos tendremos diálogo: levantar las sanciones, reconocer la Asamblea Nacional y los poderes públicos, y devolver lo robado", dijo el mandatario el pasado miércoles, durante una jornada de trabajo televisada.

Ante las palabras de Maduro, que el opositor consideró "una burla", respondió que no se deben hacer chistes cuando está en juego la vida de los ciudadanos.

"Basta de chistecitos con la vida de la gente (...) esto no es un sálvese quien pueda, es que nos salvemos todos juntos. Vamos a exigir vacunas para todos los venezolanos", reiteró.

Venezuela se encuentra, según organizaciones nacionales e internacionales, en los últimos puestos de Latinoamérica en inmunización contra la covid-19, un dato que el Ejecutivo evita mencionar.

Maduro anunció el domingo pasado que llegaron, en un fecha no especificada, 1.300.000 nuevas dosis procedentes de China, un dato que la oposición pone en duda, al no ser ofrecida dicha llegada en los medios de comunicación estatales, que sí publicitaron y repitieron durante días las recepciones anteriores, alguna con tan solo 50.000 unidades.

El país acumuló hasta el jueves 228.828 casos de covid-19 y 2.576 muertes, según cifras oficiales, un dato que es cuestionado por la oposición.