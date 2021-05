Gloria Camila, al margen de la docuserie de Rocío Carrasco, confirma que asistirá al homenaje a su madre en Chipiona

12-02-2021 Gloria Camila, en una imagen reciente EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 28 (CHANCE)



Intentando mantenerse al margen del desgarrador testimonio de Rocío Carrasco en su serie documental, Gloria Camila ha mostrado en los dos últimos meses su apoyo públicamente a su sobrina Rocío Flores y a su padre, José Ortega Cano - dos de los grandes señalados por su hermana - pero nunca se ha pronunciado acerca de la tremenda verdad sobre su vida desvelada por la hija de Rocío Jurado.



Y es que, tan centrada está en el rodaje de su serie, 'Dos vidas', que Gloria ni siquiera sabía que se había emitido el último capítulo de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', como ella misma ha desvelado: "Perdona, no me he enterado".



Confimando con un simple "no" que no piensa hablar del desgarrador testimonio de su hermana ni si su sobrina Rocío va a tomar medidas legales tras las brutales declaraciones que su madre ha hecho de ella, Gloria Camila cambia de tercio para recordar y promocionar el homenaje a Rocío Jurado en Chipiona con motivo de su 15º aniversario de muerte: "El sábado es la misa, por cierto", señala. Un día muy especial en el que veremos por primera vez a toda la familia unida tras la docuserie de Rocío Carrasco - que una vez más se convertirá en la gran ausente de los actos relacionados con su madre - y en el que no sabemos si alguno romperá por fin su silencio y responderá a la comentadísima docuserie.



