García Montero reivindica la diversidad frente a los fundamentalismos

El conselleiro de Cultura de Galicia, Román Rodríguez (i), saluda al director del Instituto Cervantes, Luís García Montero (d). EFE/Lavandeira jr

Santiago de Compostela (España), 28 may (EFE).- El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, ha reivindicado este viernes la diversidad y los valores democráticos en la construcción de las sociedades frente a los dogmatismos, los fundamentalismos y los nacionalismos trasnochados.

En una intervención con motivo del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Galicia (noroeste), García Montero ha dicho que "no entender que respetar una lengua es respetar una persona es optar por el fundamentalismo, las identidades cerradas, los nacionalismos trasnochados y la falta de valores democráticos".

En su opinión, Europa ha respetado su diversidad lingüística y no ha caído en la tentación de querer imponer una lengua en las instituciones comunitarias, a diferencia de lo que pasó durante la etapa de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, "años malos" para el español y los hispanohablantes.

El director del Cervantes ha apuntado que el expresidente norteamericano expulsó el español de la Casa Blanca y trató de imponer una visión de "solo en inglés" a un país con 50 millones de hispanohablantes, "la mayoría" ciudadanos, a quienes trató de "humillar" con sus políticas en los colegios.

García Montero ha destacado que el organismo que dirige ha apostado por celebrar el orgullo de respetar la diversidad, el diálogo y de evitar los dogmas, en la difusión tanto de la cultura española, con el apoyo "a las culturas de las distintas regiones y naciones de España" como de la cultura en español.

"Y no solo a través de la alta cultura, con pretensión de universalidad, sino de la cultura popular", que busca dialogar con otras culturas de otros pueblos y que enriquece.

García Montero ha asegurado que "la diversidad es una riqueza" y ha insistido en que "la pertenencia y el orgullo de pertenencia es democrático cuando se abre al entendimiento", que para el también poeta y catedrático suponen "la única manera de evitar que las identidades se conviertan en fanatismos; por eso es tan importante que la cultura acompañe al autogobierno".

En su intervención ha recordado que recientemente se han remodelado todas las bibliotecas del Instituto Cervantes en Brasil y ha destacado que la escritora de origen gallego Nélida Piñón da nombre al recinto de Río de Janeiro y que la poeta gallega Rosalía de Castro hace lo propio con el centro de Curitiba, un gesto que resume bien, en su opinión, la política iberoamericana y abierta que desarrolla el organismo que dirige.