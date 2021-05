García comparte el liderato con Spieth y dos golpes de ventaja; Muñoz, octavo

En la imagen, el golfista español Sergio García. EFE/Erik S. Lesser/Archivo

Fort Worth (EEUU), 27 may (EFE).- El español Sergio García y el estadounidense Jordan Spieth firmaron sendas tarjetas de 63 golpes (-7) al completarse la primera ronda del torneo Charles Schwab Challenge, del PGA Tour, que se celebra en el Colonial Club, de Forth Worth (Texas, EEUU) y se ubicaron con dos impactos de ventaja.

García, que ya ganó el torneo en la edición del 2001, su primer título del PGA Tour, de los 11 que posee, estuvo perfecto con un eagle, el conseguido en el par 5 del undécimo hoyo, además de hacer cinco birdies.

Pudo haber conseguido otro birdie en el último hoyo cuando hizo un tiro de menos de cinco metros y la pelota recorrió el borde de la copa, pero no cayó en el hoyo.

García igualó los últimos 63 que tenía en Colonial cuando consiguió la primera victoria en el PGA Tour hace 20 años a la edad de 21.

Pero el golfista español había brillado ya con el Eagle que logró de 567 metros, donde salió disparado de un bunker junto al green en el hoyo más largo del campo.

"Fue bastante ventoso. Fue racheado, así que no fue fácil tirar algunos de los palos", comentó García. "Hubo algunos hoyos difíciles, pero pude hacer muy buenos tiros en esos hoyos, y un par de altibajos cuando los necesitaba".

Spieth, que también ha ganado el torneo, tuvo igualmente una jornada de birdies después de hacer siete y acabar perfecto, sin que el viento le impidiese hacer su mejor juego como le sucedió a García.

Los estadounidenses Jason Kokrak y Eric Compton compartieron el tercer puesto con un registro de 64 golpes (-6), mientras que sus compatriota Kramer Hickok y Brandt Snedeker junto al canadiense Adam Hadwin empataron en el quinto,

Compton, de 41 años, el dos veces receptor de trasplante de corazón que ingresó al campo con una exención de patrocinador, jugó sin bogey después de birdies en los dos primeros hoyos de su segunda salida en el PGA Tour este año. Falló el corte en el Honda Classic.

El colombiano Sebastián Muñoz destacó con un registro de 67 golpes (-3) para encabezar una lista de seis jugadores que ocuparon el octavo puesto y ser el mejor golfista latinoamericano.

Muñoz aunque comenzó con un bogey en el quinto hoyo luego encontró su mejor ritmo de juego y consiguió cuatro birdies en la segunda mitad del recorrido.

Su compatriota Camilo Villegas acabó con registro de 69 golpes (-1), los mismos que tuvo el joven chileno Joaquín Niemann para compartir el vigésimo cuarto puesto con otros 15 jugadores.

Los mexicanos Carlos Ortiz y Abraham Ancer junto con el argentino Emiliano Grillo firmaron tarjeta de 70 golpes (par) que los puso en el cuadragésimo puesto con otros 14 golfistas.

El venezolano Jhonattan Vegas y el español Rafael Cabrera no tuvieron su mejor inspiración y acabaron con 73 golpes (+3) para bajar al puesto 87 de la clasificación provisional.

El mismo que ocupó el legendario estadounidense Phil Mickelson, de 50 años, que el pasado domingo hizo historia al ser el más veterano en ganar un mayor tras proclamarse campeón en el Campeonato del PGA.

Mickelson, el campeón Colonial de 2000 y 2008, se perdió nueve de 14 calles, algunas con hierros desde el tee, sin muchas opciones en el green, en una ronda de comienzo difícil que siguió a unos días emocionalmente agotadores.

Mejor estuvo el campeón defensor del Colonial, el estadounidense Daniel Berger que registró 68 golpes (-2), que espera superar el corte mañana, viernes.