Fútbol.- Laporta pedirá responsabilidades a la Junta anterior por gastos "preocupantes y sorprendentes"

Confía en un debate abierto con la UEFA tras el fallido intento de la Superliga



BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)



El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha comentado que una vez que finalice la auditoría que está en marcha para conocer al detalle el estado financiero del club pedirá "responsabilidades" a la anteriro Junta Directiva por unos gastos puntuales que son "preocupantes y sorprendentes".



"Pedir responsabilidades, sí. Porque noticias como la del Laietà (1,5 millones pagados al CE Laietà, por adelantado, por unas posibles molestias por las obras en el Miniestadi) son sorprendentes y preocupantes", comentó en rueda de prensa.



Quiere, eso sí, analizarlo bien. "Hay que terminar la 'due diligence', y haremos depuración de responsabilidades porque son situaciones que han llevado al club a una situación económica delicada, se han generado pérdidas y deuda importantes. Aunque hacemos esfuerzos para revertirla lo más rápido posible", matizó.



"Hay que hacer las cosas bien, pisar firme en cada paso, porque tenemos que compatibilizar dos situaciones antagónicas. Estamos acabando con un proyecto que no ha funcionado y estamos vistiendo, a la vez, nuestro proyecto, el que creemos que dará muchas alegrías al barcelonismo. Estamos haciendo compatibles estas dos formas de actuar; liquidar un proyecto y vestir nuestro modelo de club. Y con una tercera pata, la auditoría en profundidad que estamos haciendo", valoró sobre estos primeros días de su mandato.



No obstante, la auditoría ya va algo tarde. "No podré ser muy preciso porque la auditoría acabará en julio. El 20 de junio haremos la Asamblea y tendremos más información. Van saliendo cosas que deberemos resolver. Algunas cosas son preocupantes, sorprendentes y otras complicadas pero que tienen solución. El ritmo no es el que quisiéramos todos", reiteró.



Sí saben que la masa salarial está en un 110 por ciento de los ingresos previstos que heredan. "Entre salarios y amortizaciones estamos en más de 600 millones. Esto se tiene que ajustar. Hay que tomar decisiones que puedan superar el 'fair play' financiero. Hay que reducir gastos y traer ingresos", manifestó.



Por otro lado, confirmó que deberán modificar el proyecto del 'Espai Barça', que ha quedado "obsoleto". "Habrá que hacer unos cambios en el diseño arquitectónico en el estadio. La auditoría nos determinará el presupuesto final que será más de los 825 previstos. Nos quedaremos cortos. Lo que se ha pedido al Ajuntament es un plan de mejora. Fueron receptivos y a final de año ya tendremos la licencia para empezar el proyecto. Concretamente el Palau y remodelación del estadio", explicó.



LA SUPERLIGA, DETENIDA, SE ABRE AL DIÁLOGO



En cuanto a la Superliga, Joan Laporta cree que el formato "ya no existe" como estaba previsto inicialmente, pero pide que sirva esa volunad de cambio como motivo de abrir un diálogo con la UEFA y, además, aseguró que si el Barça, como club implicado, es sancionado irán hasta el final, hasta el TAS, para defenderse.



"Cuando llegamos, era un proyecto muy avanzado con once clubes más, parecía que podían haber más. Era importante que el Barça estuviera en esa competición, no se puede dar la espalda a movimientos con los grandes de Europa. Tras pasar una semana a fondo con los abogados revisando los documentos, concluimos que teníamos que estar en ella pero hicimos la reserva de someterlo a la Asamblea de Compromisarios", recordó.



No obstante, la UEFA podría entrar a sancionar a Barça, Real Madrid o Juventus, los últimos supervivientes de esa Superliga que no tendrá lugar. "Le dije a Ceferin (presidente de la UEFA) que no tenía previsto pedir perdón por pensar y no tenemos intención de pagar una sanción sin justificación. Y si eso pasa iremos al TAS y seguro que nos dará la razón", defendió.



"El formato de Superliga ya no existe. Pero un juez nos ha dado la razón y lo que queremos hacer es la vía del diálogo con UEFA y FIFA. Que intentemos que el fútbol sea sostenible. Lo defendemos porque estamos sufriendo esta problemática", argumentó Laporta.



"Tenemos que hacer un formato más atractivo, de cómo ven el fútbol los jóvenes ahora. Buscan otra cosa de que la buscábamos hace años. El fútbol pide innovación. Todos los clubes están con pérdidas y otros agentes se están enriqueciendo. Cuando los que pagamos la fiesta somos nosotros. Aquí se piensa en hacer más competiciones para recaudar votos", lamentó.