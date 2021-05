Fred vuelve a la selección brasileña tras casi tres años de ausencia

En la imagen, el jugador brasileño, Fred. EFE/EPA/Peter Powell/POOL

Río de Janeiro, 28 may (EFE).- El volante Frederico Rodrigues Santos 'Fred', jugador del Manchester United inglés, volvió este viernes a la selección brasileña, que se prepara para sus dos próximos partidos por las eliminatorias del Mundial de Catar 2022, con Ecuador y Paraguay, tras casi tres años de ausencia.

"Estoy muy feliz de estar de regreso a la selección brasileña", afirmó Fred, de 28 años, en declaraciones que concedió al llegar a la Granja Comary.

El volante no era convocado para la selección desde el Mundial de Rusia de 2018, en el que no llegó a disputar ningún partido debido a que sufrió una lesión poco antes del inicio de la competición.

Fred admitió que su buen momento con el Manchester United, club con el que jugó 41 partidos como titular en la última temporada, le permitió recuperar la confianza de Tite, seleccionador brasileño, y agregó que su regreso a la Canarinha era una de las metas que se había impuesto para este año.

El volante aseguró que desde hacía mucho tiempo esperaba una oportunidad para volver a la Canarinha y que considera que el actual momento es ideal debido a la proximidad de la Copa América, que se disputará en junio y julio en Argentina, y del propio Mundial de Catar.

Fred, que actúo en 155 partidos como jugador del Shakhtar Donetsk ucraniano antes de ser fichado por el Manchester United, disputó la Copa América de 2015 con la selección brasileña.

Pese a que la mayoría de los convocados por Brasil para los partidos con Ecuador y Paraguay se concentró el jueves, Fred tan sólo llegó hoy a la Granja Comary debido a que el miércoles disputó en Polonia la final de la Liga de Europa, ganada por el Villarreal español.

Con la llegada de Fred, Tite ya cuenta en la concentración brasileña con 18 de los 23 convocados.

Brasil, líder de las eliminatorias suramericanas con 12 puntos, recibirá a Ecuador el 4 de junio en el estadio Beira-Rio de Porto Alegre y cuatro días después visitará a Paraguay en Asunción.