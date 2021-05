Estupor en la India por la violación en grupo y tortura de una mujer bangladesí

Varias personas caminan por el lugar donde la policía disparó a varios acusados por presuntamente violar en grupo a una mujer en Bangalore, India, al intentar escapar cuando estaban siendo interrogados. EFE/EPA/JAGADEESH NV

Nueva Delhi, 28 may (EFE).- La violación en grupo y tortura de una bangladesí que había sido objeto de trata en la India ha despertado una gran indignación y estupor en el país, después de que las imágenes del abuso se reprodujeran ampliamente en las redes sociales.

La violación y tortura de la víctima se produjo aparentemente la semana pasada en la ciudad de Bangalore, en el sur de la India, y en ella participaron otros cinco bangladesíes, entre ellos una mujer, según reveló la Policía local en un comunicado.

Los sospechosos fueron arrestados el jueves, afirmó hoy a Efe una fuente de la Policía de Bangalore, que evitó aportar más detalles.

"Según la información revelada hasta ahora, todos ellos forman parte del mismo grupo y se cree que son de Bangladesh. La víctima fue traída a la India para ser prostituida: "la torturaron y maltrataron debido a un asunto financiero", afirmó en Twitter el inspector jefe de la Policía de Bangalore, Kamal Pant.

El comunicado policial detalló que los cinco arrestados, acusados de violación y agresión, fueron identificados por las imágenes del vídeo que se difundió por las redes sociales, y anotó que la víctima aún no ha sido localizada y seguramente se encuentre en otra región.

Además, en el último incidente relacionado con el caso, esta madrugada la Policía llevó a los acusados a la escena del crimen para reconstruir lo ocurrido, pero dos de ellos trataron de huir, por lo que los agentes les dispararon e hirieron, según explicó al canal local NDTV el oficial de policía Shranappa S D.

Las mayores muestras de indignación tras la publicación del vídeo tuvieron lugar en el noreste de la India, ya que los rasgos de la víctima y algunos atacantes eran similares a los de la población de esta región, lo que llevó incluso a la Policía de Assam a prometer una recompensa si se ayudaba a localizar a los culpables.

Según los últimos datos de la Agencia Nacional de Registro de Delitos de la India (NCRB), en 2019 se denunciaron 30.868 violaciones en el país asiático, más de 80 al día. Además, la Policía identificó a 1.891 mujeres víctimas de trata.

La India vivió masivas protestas sin precedentes contra la violencia a las mujeres a finales de 2012, tras la violación en grupo de una joven universitaria en un autobús en Nueva Delhi y su posterior muerte por las graves heridas.

Ese caso marcó un antes y un después en el país y desde entonces las leyes contra las agresiones sexuales se han ido endureciendo, acelerando también la pena capital contra algunos agresores, aunque muchos critican que las medidas no han sido suficientes.