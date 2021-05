Estas son las 5 fotos de Falcao imperdibles en Instagram

Falcao (@falcao) causó furor en su perfil de Instagram en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, lograron más de 807.102 de interacciones entre sus fans.

Gran trabajo el de esta noche. Quiero felicitar a todo el equipo por esta victoria. Muy feliz con este triunfo, especialmente cuando se trata de un clásico. 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 Great performance today. Really happy for our victory. Congratulate the entire team for their great work. Photos: @fotottarenaa and @galatasaray.





Ante la situación en Colombia rechazo todo acto que viole los derechos humanos. Hago un llamado a LA NO VIOLENCIA y pido se valore y se respete el derecho a la manifestación pacífica. Expreso mi preocupación y conmoción por los hechos que han venido sucediendo durante la última semana, mi solidaridad con los que han perdido la vida, los heridos y sus familias. Pido se construyan puentes entre los diferentes actores políticos, económicos y sociales de mi país. Clamo para que se escuche a la gente en sus peticiones. Hago un llamado a la reflexión para que podamos debatir las ideas sin violencia, sin muertos, sin destrucción del que piensa diferente. Hago un llamado a la comunidad internacional para que observe la delicada situación social, política y de salud pública en mi país. I call on the international community to observe the social, political and public health situation in my country. Finalmente oro y pido a todos los creyentes a que se unan en oración por Colombia por justicia, entendimiento, sabiduría y templanza para que sepamos que hacer en estos delicados momentos.





Feliz día amor mío ♥️ veo día a día cuanto amor, pasión y dedicación le das a nuestros hijos que me siento súper orgulloso de la madre que te has convertido. Eres la que nos levanta y anima en los momentos que necesitamos con esa alegría que te caracteriza. Amamos tus reacciones alocadas. Te amamos con todo nuestro corazón.





Nos sentimos muy orgullosos por el trabajo hecho durante toda la temporada. Un esfuerzo realizado por todos que nos permitió luchar hasta el último minuto. Yo sé que todo lo que hemos vivido durante estos meses nos hará más fuertes para la próxima temporada. ///// We are very proud of the work done during the season. An effort that allowed us to fight until the end. Everything we have experienced during these months will make us stronger for the next season. My gratitude to all supporters. 🧡💛





Unite to celebrate the power of unity and respect, both on and off the pitch, that’s the message behind the #BOSSBottled United campaign @boss @harrykane @toni.kr8s @sergiroberto @raphaelvarane #ManofToday