España.- PP descarta que la comida entre Casado y Arrimadas sea "el prólogo de una fusión con Ciudadanos

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha descartado este viernes que la comida entre el presidente de los 'populares', Pablo Casado, y la líder de la formación naranja, Inés Arrimadas, sea "el próloo de una fusión entre PP y Cs".



"Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. No creo que esa comida sea el prólogo de una fusión entre PP y Cs. Arrimadas ya ha dicho que habrá una convención para rearmar Cs, pero reitero que no caben tres fuerzas en el centro derecha", ha trasladado ante la prensa a las puertas de la iglesia de San Francisco el Grande.



Casado y Arrimadas compartieron una comida recientemente que ambas formaciones políticas enmarcan en la normalidad, teniendo en cuenta que el PP y Cs comparten gobiernos de coalición en Andalucía y Castilla y León y en distintos ayuntamientos.



Fuentes de la formación naranja han trasladado a Europa Press que este almuerzo forma parte de la "agenda privada" de Casado y de Arrimadas, que, aseguran, siempre han mantenido "una buena relación". "Se trata de un encuentro de los líderes de dos partidos que son socios de gobierno" y, por tanto, "entra dentro de lo normal", explican.



En esta tónica, José Luis Martínez-Almeida ha añadido que "a nadie debería sorprender que dos líderes de partidos puedan sentarse a la misma mesa, y me alegro".