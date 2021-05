El Villarreal se va de vacaciones y volverá a principios de julio

Celebración por la consecución del título de la Liga Europa tras vencer al Manchester United en la final, anoche en el estadio de La Cerámica, en Villarreal. EFE/Domenech Castelló

Vila-real (Castellón), 28 may (EFE).- La plantilla del Villarreal ha iniciado las vacaciones tras el título de la Liga Europa obtenido el miércoles y las celebraciones del jueves, y regresará al trabajo para preparar la próxima temporada en los primeros días del mes de julio.

Ya en los actos de celebración de jueves estuvieron ausentes Fer Niño, Yeremi Pino y Samu Chukwueze, pues los dos primeros se incorporaron a la selección sub-21, mientras que el jugador nigeriano, que ultima la recuperación de su lesión, se ha incorporado a la selección de su país.

El club castellonense todavía no ha fijado la fecha exacta de regreso tras el periodo vacacional, aunque será al comienzo de julio, ya que el equipo deberá preparar el inicio de la temporada con la disputa de la Supercopa de Europa ante el vencedor de la final de la Liga de Campeones que mide al Manchester United y al Chelsea este sábado.

Si no hay cambios en el calendario, el partido de la Supercopa se disputará el Belfast (Irlanda del Norte) el 11 de agosto.