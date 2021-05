El uruguayo Guillermo Almada aseguró que Santos se llevó una derrota injusta

MEX2925 TORREÓN (MÉXICO) 27/05/2021.- Jorge Almada (i) entrenador de Santos reclama a Diego Montaño (d) cuarto árbitro, durante el juego de ida de la final del torneo Clausura 2021 del fútbol mexicano, en el estadio Corona hoy, en la ciudad de Torreón, estado de Coahuila (México). EFE/Andrés Herrera

Torreón (México), 28 may (EFE).- El uruguayo Guillermo Almada, entrenador del Santos del fútbol mexicano, calificó de injusta la caída por 0-1 ante Cruz Azul en el juego de ida de la final del Clausura 2021.

"Nos llevamos una derrota injusta. Quizá el pecado nuestro fue no saber concretar las oportunidades que tuvimos, nos faltó puntería, pero generamos las mejores oportunidades de gol. Cruz Azul encontró el gol en una jugada fortuita", aseveró el técnico.

En el primer duelo de la final ante Cruz Azul, Santos no tuvo efectividad en las llegadas sobre la portería de La Máquina en el primer lapso. En el segundo tiempo Cruz Azul hizo el 0-1 por conducto de Luis Romo y Santos ya no pudo reaccionar.

Almada enfatizó cuánto complicó a su equipo el planteamiento defensivo de La Máquina.

"No hicimos un gran partido, pero ellos amontonaron mucha gente del medio campo hacia atrás y es muy difícil así. En el segundo tiempo por el apresuramiento quisimos llegar rápido a su arco, pero no tuvimos precisión, ni volumen de juego", explicó.

El estratega subrayó que para el juego de vuelta deberán estar preparados para superar un planteamiento similar.

"En la vuelta vamos a ir a buscar el gol, sabemos que tenemos que ganar, aunque tendremos que saber adaptarnos a ese planteamiento con tanta gente amontonada atrás".

Almada presumió tener confianza en que sus dirigidos lograrán remontar ante Cruz Azul.

"Quedan 90 minutos e intentaremos ir a llevar el peso del partido. Sabemos que ellos tienen un equipo de mucha experiencia, pero estoy convencido de que podemos dar la vuelta al marcador".

Santos terminó el torneo regular del Clausura 2021 en quinto lugar. En la fase final del certamen venció 5-0 al Querétaro en la repesca. En cuartos de final ganó a Monterrey 3-2 y en la semifinal eliminó al Puebla con marcador de 3-1.

En su historia Santos ha sido seis veces campeón de la liga mexicana, la ocasión más reciente que levantó el título fue en el Clausura 2018.

En el partido de vuelta de la final del Clausura 2021 Santos visitará al Cruz Azul el próximo domingo en el Estadio Azteca.