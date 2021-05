El Sabadell seguirá en Reino Unido y México y prevé ganar 670 millones en 2023

Banco Sabadell descarta la venta de sus filiales en México y Reino Unido. EFE/EPA/MAURITZ ANTIN

Barcelona, 28 may (EFE).- Banco Sabadell descarta la venta de sus filiales en México y Reino Unido, quiere potenciar su negocio de banca de empresas, digitalizar completamente su negocio minorista y seguir reduciendo costes, y todo ello con el objetivo de alcanzar en 2023 un beneficio de unos 670 millones de euros.

Así lo contempla el plan estratégico 2021-2023 que ha elaborado el nuevo consejero delegado de la entidad, César González-Bueno, con el foco puesto en el mercado español y la mejora de la rentabilidad, que se estima se situará por encima del 6 % al final del período, partiendo del 0 % de cierre de 2020.

Según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Sabadell fía su futuro más inmediato al impulso de tres pilares que le han de permitir mejorar su resultado y aumentar el valor de la franquicia, y que son la potenciación del negocio de empresas, la transformación de su estrategia 'retail' y la buena marcha de TSB, su filial británica.

Y es que el Sabadell, que el año pasado se planteó la posibilidad de desprenderse de TSB y su delegación mexicana, finalmente ha optado por no iniciar ningún proceso de venta de estas dos filiales en el corto plazo, a diferencia del negocio en Andorra, que podría traspasar a MoraBanc.

El banco que preside Josep Oliu destaca el buen comportamiento de TSB en el primer trimestre de este año, que confía que siga a lo largo del mismo, y apuesta por impulsar su actividad hipotecaria.

Estos crecimientos de volúmenes han de impulsar el margen de TSB, que debería también alcanzar una rentabilidad superior al 6 % y contribuir positivamente a la cuenta de resultados del grupo, decidido a seguir en solitario tras fracasar las negociaciones para una fusión con BBVA.

El Sabadell, con una penetración del 40 % en la banca de empresas en España, también quiere potenciar este segmento, especializando su red y aprovechando las oportunidades de negocio que ofrecerá el plan de recuperación Next Generation EU.

El tercer eje esencial del nuevo plan estratégico pasa por la transformación de la banca de particulares, con un modelo de negocio totalmente digitalizado para los procesos de préstamos al consumo, medios de pago y cuentas corrientes.

Por su parte, la comercialización de hipotecas, productos de ahorro, inversión y seguros contará con un modelo mixto de distribución, a través de canales telemáticos y de gestores especializados.

Banco Sabadell espera que el período 2021-2023 esté todavía afectado por la pandemia de la covid, pero cree que la tasa morosidad y la ratio de cobertura se mantendrán en niveles similares a los actuales, situándose el pico de la mora en 2022.

La entidad confía, asimismo, en mantener una situación de liquidez óptima que le permita afrontar la devolución del TLTRO -financiación a largo plazo del BCE- sin necesidad de incurrir en unos volúmenes de emisiones mayoristas significativos.

La previsión del grupo es alcanzar en 2023 un objetivo de rentabilidad sobre el retorno del capital tangible (ROTE) superior al 6 %, desde el 1,25 % del primer trimestre de este año, y que la ratio de capital de máxima calidad -CET1 Fully Loaded- se mantenga por encima del 12 %.

La consecución de este ROTE supone que el Sabadell tendría que ganar en 2023 al menos 670 millones de euros, una cifra muy superior a la lograda en 2020 -2 millones de euros-, pero que aún estaría por debajo de la alcanzada en 2019, antes de la pandemia, cuando ganó 768 millones.

La entidad continuará, asimismo, con su esfuerzo en la reducción de gastos derivados de la transformación del modelo de negocio, la automatización y la simplificación de procesos, y cuantifica en 100 millones la reducción de costes a la conclusión del plan, en 2023.