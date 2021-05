El parque Universal Orlando deja de exigir el uso de mascarillas a los vacunados

Un agente de seguridad de Universal Studios mide la temperatura a una señora que ingresa a dicho parque temático en Orlando, Florida (EE.UU). EFE/Gerardo Mora/Archivo

Miami, 28 may (EFE).- El parque temático Universal Orlando (Florida, EE.UU.) anunció este viernes que dejará de exigir a partir de mañana, tanto fuera como dentro de las instalaciones, el uso de mascarillas a los visitantes vacunados contra la covid-19.

La empresa indicó en un comunicado que "la decisión se tomó con base en las nuevas pautas" de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

Si bien no se solicitará a los visitantes del parque una prueba de vacunación, Universal Orlando confía en que "aquellos que no están completamente vacunados" usen mascarillas cuando entren al parque.

"Alentamos a todos los huéspedes a mantener una distancia segura", agregó el comunicado, en el que se asegura el compromiso del equipo en "mantener los más altos estándares de limpieza y desinfección".

Pero los empleados, incluso los que están completamente vacunados, deberán usar máscaras "por precaución", según dijo un portavoz al canal local WKMG TV.

Las pautas de seguridad vigentes en el parque temático también exhortan a los visitantes a que sigan manteniendo "una distancia segura" entre unos y otros.

El próximo 10 de junio Universal inaugurará en su parque temático de Jurassic World la montaña rusa más "intensa, rápida y alta" de Florida, el llamado VelociCoaster.

Los amantes de las emociones fuertes tendrán la oportunidad de ascender a 155 pies (47 metros) de altura y ser catapultados en sus asientos a una velocidad de 70 millas (112 kilómetros) por hora en 2,4 segundos, mientras sortean aves rapaces y saurios depredadores en la zona de los velociraptores.