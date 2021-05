El paro en Japón subió en dos décimas en abril hasta el 2,8 %

La tasa de desempleo en Japón subió en abril en dos décimas con respecto a la de marzo hasta situarse en el 2,8 %, según informó hoy el Gobierno, en lo que supone el primer incremento del paro en seis meses en el país asiático debido al nuevo estado de emergencia. EFE/Franck Robichon/Archivo

Tokio, 28 may (EFE).- La tasa de desempleo en Japón subió en abril en dos décimas con respecto a la de marzo hasta situarse en el 2,8 %, según informó hoy el Gobierno, en lo que supone el primer incremento del paro en seis meses en el país asiático debido al nuevo estado de emergencia.

El número de personas con trabajo en Japón fue en abril de 66,57 millones de personas, lo que supone una subida interanual de 290.000 personas, según los datos publicados hoy por el Ministerio del Interior y Comunicaciones de Japón.

A su vez, el número de personas en el paro fue por su parte de 2,09 millones, lo que supone un incremento de 200.000 con respecto a abril de 2020.

El número de puestos de trabajo por cada cien personas en busca de empleo en Japón fue de 109, uno menos que en el mes precedente.

La pandemia ha provocado la destrucción de numerosos puestos de trabajo temporales en Japón, y el pequeño incremento que muestran los datos de abril refleja las últimas restricciones sanitarias impuestas, especialmente sobre el sector servicios, debido a los efectos de la cuarta ola.

El sector de la hostelería, en concreto, fue el peor parado en abril, con la destrucción de unos 200.000 puestos de trabajo en comparación con el mismo mes de 2020.

El país activó hace algo más de un mes un nuevo estado de emergencia en Tokio y otras prefecturas que luego se ha ido extendiendo paulatinamente y que planea prolongarse al menos hasta el próximo 20 de junio.

En este tercer estado de emergencia declarado por Japón desde que empezó la pandemia de COVID-19 las autoridades han activado las restricciones más estrictas hasta la fecha en el archipiélago, que en todo caso nunca ha impuesto un confinamiento.

El Gobierno recomienda ahora a los ciudadanos de las regiones afectadas que eviten salidas no esenciales, y ante todo han solicitado a bares y restaurantes que adelanten el horario de cierre y no sirvan alcohol.