El FMI da el visto bueno a Perú para seguir accediendo al crédito flexible

En la imagen un registro del director general adjunto del FMI, Mitsuhiro Furusawa, quien indicó que tras la "peor contracción económica en 30 años", el FMI prevé en Perú un repunte de la actividad a medida que se distribuyan las vacunas y se vaya controlando la pandemia. EFE/Oscar Rivera/Archivo

Washington, 27 may (EFE).- El Fondo Monetario Internacional concluyó su examen sobre Perú y considera que el país sigue cumpliendo con los criterios para acceder a la línea de crédito flexible (LCF) por parte de este organismo.

En un comunicado, el FMI recuerda que este acuerdo de dos años, aprobado en mayo de 2020, asciende a 11.000 millones de dólares.

“La gran solidez de las políticas macroeconómicas", sus marcos institucionales y el "sólido" historial de políticas "prudentemente calibradas" han apuntalado el firme crecimiento y la estabilidad de Perú y le han ayudado a "sortear las dificultades impuestas por la pandemia de covid-19", dijo tras el consejo Ejecutivo el director general adjunto del FMI, Mitsuhiro Furusawa.

Añadió que "un sólido régimen de metas de inflación, un marco fiscal creíble y con bajo nivel de deuda pública, y la robusta supervisión y regulación del sector financiero" han permitido al país dar una "enérgica respuesta" para mitigar el impacto socioeconómico de la pandemia y a la vez "mantener condiciones firmes de acceso a los mercados internacionales de capital".

Tras la "peor contracción económica en 30 años", el Fondo prevé en Perú un repunte de la actividad a medida que se distribuyan las vacunas y se vaya controlando la pandemia.

No obstante, advierte que las perspectivas económicas siguen siendo "muy inciertas" y, pese a la rápida recuperación en algunas economías importantes y a la mejora de los precios de las materias primas, los riesgos externos siguen siendo elevados.

En cualquier caso, el Fondo considera que la línea de crédito flexible "continuará siendo un instrumento importante de apoyo a la estrategia macroeconómica de las autoridades, gracias a que apuntalará la confianza del mercado y brindará un valioso margen de maniobra ante riesgos extremos".

La LCF fue creada el 24 de marzo de 2009 como parte de una profunda reforma de los mecanismos de préstamo del FMI y está concebida para prevenir crisis, ya que ofrece la flexibilidad de utilizar la línea de crédito en cualquier momento durante el período del acuerdo.

Los desembolsos no se escalonan ni están condicionados al cumplimiento de metas de política económica, como ocurre con los programas tradicionales respaldados por el FMI.

Este importante acceso con desembolso inicial y exento de condiciones de constante vigencia es posible gracias al historial muy sólido de los países con derecho a utilizar la LCF, que permite confiar en que seguirán aplicando políticas económicas firmes.