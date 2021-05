El español Álvaro González prolonga su contrato con el Marsella hasta 2024

EFE/EPA/Guillaume Horcajuelo/Archivo

París, 28 may (EFE).- El defensa central español Álvaro González prolongó un año más su contrato con el Olympique de Marsella hasta 2024, con la intención de acabar su carrera en la élite en el equipo francés, indicó este viernes el club.

Según anunció el propio jugador en los medios oficiales del Marsella, este nuevo contrato fue negociado con el presidente, el también español Pablo Longoria.

"Tengo 31 años y van a ser los últimos al más alto nivel, son muy importantes para mí", afirmó el exjugador del Racing de Santander, Zaragoza, Espanyol y Villarreal.

Álvaro González llegó al Marsella en 2019 y se ha convertido en una de las piezas esenciales de la defensa de un equipo que esta temporada acabó quinto de la liga, lo que le da derecho a disputar la próxima edición de la Liga Europa.

"Me siento en el mejor momento de mi carrera, voy a tratar de aprovechar Marsella, el club, por eso he decidido prolongar un año más", aseguró.

González también ha dejado huella por su fuerte personalidad dentro y fuera del campo, como atestiguó el enfrentamiento que protagonizó con el brasileño Neymar.