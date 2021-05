El escritor Luis Rubio: México no puede esperar a "iluminados" para su futuro

Vista general de ciudadanos que acuden a emitir su voto en el municipio de Saltillo en el estado de Coahuila (México). EFE/Miguel Sierra/Archivo

Ciudad de México, 27 may (EFE).- México no puede esperar a que líderes o personas iluminadas lo lleven hacia el futuro y debe ser la ciudadanía la que tome ese liderazgo, dijo este jueves el escritor mexicano Luis Rubio durante la presentación de su más reciente libro "La nueva disputa sobre el futuro".

En el texto, un libro de economía política editado por Grijalbo, Rubio analiza las decisiones que ha tomado el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, entre ellas las relacionadas con la pandemia de la covid-19, las más importantes en sus casi tres años de gobierno.

Además, en el libro Rubio señala que el mandatario "está más preocupado por el pasado que dedicado a construir el futuro" y que sus acciones lo asemejan mucho más al expresidente Luis Echeverría (1970-1976) que al expresidente Benito Juárez (1958-1872), principal referente de López Obrador.

"El tema del libro es cómo y de qué manera la pandemia cambia las oportunidades para que sea la ciudadanía quien determine el futuro del país liberándose de fuerzas políticas anquilosadas e insensibles con una agenda interesada y central", explicó Rubio al presentar su texto.

"¿Será posible que de la incompetencia que han evidenciado un sexenio tras otro (los gobernantes) surja un ímpetu ciudadano que obligue a la refundación política del país?", añadió a manera de cuestionamiento.

Y respondió: "No podemos esperar que existan líderes o personas que nos vayan a iluminar con un futuro, debe ser la ciudadanía la que tomé el liderazgo".

El también presidente de la organización México Evalúa y expresidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi) acusó que López Obrador propone soluciones de 1970 "para los problemas actuales del país" como lo cita en su libro.

El encargado de presentar el libro fue el destacado académico Roger Bartra, quien señaló que Rubio "nos hace entender la complejidad del gran problema en el que estamos sumergidos en México" y citó una frase del autor: "México vive un momento de riesgo extremo".

Además, señaló que atinadamente Rubio detecta que la Cuarta Transformación, como llama López Obrador a su gobierno, tras la Independencia (1821), la Reforma liberal del siglo XIX y la Revolución mexicana (1910), "no es para nada la solución que necesita el país".

Antes que Rubio, Bartra escribió el libro "Regreso a la jaula", en el que califica los dos primeros años de Gobierno del López Obrador como un "fracaso", periodo en el que señaló la existencia de "tendencias fuertes hacia una autocracia" con una "política autoritaria de militarización, de concentración del poder en sus manos por encima incluso de sus propios ministros".

En estos primeros meses del 2020, la figura de López Obrador y su particular estilo de gobernar ha sido tema central de varios libros.