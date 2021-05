DT Rueda causa revuelo por exclusión de James para juegos de Colombia en premundial

El técnico Reinaldo Rueda sorprendió este viernes con su decisión de excluir al volante James Rodríguez para los duelos de Colombia con Perú y Argentina por la eliminatoria mundialista, lo que le generó molestia al jugador del Everton inglés.

En un comunicado, Rueda anunció la desconvocatoria de Rodríguez alegando que "no se encuentra en el nivel óptimo de competencia", tras un recurrente lesión muscular en el soleo derecho.

La estrella de la selección se mostró sorprendido con la decisión y aseguró que se encuentra recuperado.

"No recibir la confianza de parte del cuerpo técnico rompe con todo y me genera un enorme dolor, ya que por la camiseta de la Selección Colombia siempre he dejado hasta la vida", escribió en un comunicado difundido en Twitter.

El 10 encabezaba la primera nómina de Rueda tras el regreso del DT a la selección después de 15 años.

El estratega asumió este año las riendas del equipo en reemplazo del portugués Carlos Queiroz, quien fue despedido tras una pobre campaña que tiene a Colombia por fuera de la zona de clasificación para el Mundial de Catar-2022.

En lugar de Rodríguez, el entrenador llamó a Edwin Cardona, volante del argentino Boca Juniors.

Rueda tampoco podrá contar con Juan Fernando Quintero, del Shenzen, quien no pudo salir de China, debido a los estrictos protocolos sanitarios impuestos por ese país para atajar el coronavirus.

Colombia visitará a Perú el 3 de junio y el 8 recibirá a Argentina, aunque todavía es incierto si podrá hacerlo en Barranquilla debido al estallido social que vive el país.

