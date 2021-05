Dos empresas españolas liderarán la implementación de los paneles de la F1

Valtteri Bottas. EFE/EPA/Miguel Medina / Pool/Archivo

Barcelona, 28 may (EFE).- Dos empresas españolas, PixelCom y Al Kamel Systems, acaban de recibir la máxima homologación por parte de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) de su sistema conjunto de paneles de señalización LED para los circuitos y así liderarán la introducción de esta novedad obligatoria a partir de 2022 en los campeonatos de primer nivel como la Fórmula Uno.

El curso que viene (la norma lleva un año de retraso por la pandemia) todos los circuitos que alberguen competiciones de grado uno deberán tener una instalación permanente de paneles de señalización LED, que serán operados por dirección de carrera y por los comisarios de pista y los cuales darán información a los pilotos como el estado de la pista, las banderas o la salida del coche de seguridad.

Al Kamel Systems, con sede en la Garriga (Barcelona) y PixelCom, ubicada en Les Alqueries (Castellón), han desarrollado este sistema de forma conjunta. En concreto, Al Kamel ha sido la encargada del software del sistema y PixelCom de los propios paneles LED. De momento cuentan con tan solo otro competidor y es el único sistema que ha recibido el certificado de los Grados 1, 2 y 3 de la FIA.

Ahora será el momento de que PixelCom y Al Kamel Systems empiecen a negociar con los diferentes circuitos de Fórmula Uno, entre otros campeonatos como Moto GP, la venta de su sistema de cara a la temporada 2022.

"Desde dirección de carrera tendrán mucho más control sobre la señalización en pista. A la hora de mostrar una bandera ya no dependerán de comunicar la información al director de carrera nacional del circuito para que este a la vez lo explique a sus comisarios de pista, será automático", explica a EFE José Luis García, el fundador de Al Kamel.

"Es muy cómodo y seguro trabajar así", asegura este expiloto de motociclismo. "Además, se tendrá un control total de lo sucedido. Ahora a veces no tienes la seguridad de si un comisario ha mostrado la bandera amarilla y entonces no puedes penalizar de forma justa a un piloto si la ha incumplido", añade.

Según García, las ventajas respecto a la otra empresa con la homologación de la FIA son "una plataforma de software muy potente que se puede conectar con otros sistemas de la FIA y permite una integración total entre el cronometraje, la señalización, el sistema de control de carrera y los gráficos".

De hecho, el sistema español ya se está utilizando esta temporada en la Formula E World Championship, que está haciendo uso de los de grado 3. "Aquí aún es más útil porque como normalmente van a circuitos urbanos y los comisarios de pista no son permanentes estos vienen de diferentes circuitos, no están acostumbrados a trabajar juntos y pueden darse situaciones de peligro por mala comunicación", apunta García.

Pero cree que en el futuro igualmente "los comisarios trabajarán en paralelo con este sistema porque, al fin y al cabo, el primero en ver que hay la necesidad de mostrar bandera amarilla sigue siendo el comisario".

Los paneles LED de PixelCom ya se encuentran en circuitos como TT Assen (Holanda), Rudskogen (Noruega), Dijon (Francia) y el Autodrom Most (República Checa). Y Al Kamel trabaja en los sistemas de cronometraje y el grafismo para la televisión con otros trazados como el Circuit de Barcelona-Catalunya, MotorLand Aragón, Circuito de Navarra, Paul Ricard (Francia), Estoril (Portugal), Imola (San Marino) y Losail (Qatar).

Por otro lado, José Luis García y Al Kamel Systems quieren llevar un paso más allá los 'track limits' (los límites de la pista que actualmente en la Fórmula Uno te pueden comportar una sanción si te los saltas y que ya han creado algunas polémicas este curso, como cuando le quitaron el punto de la vuelta rápida a Max Verstappen en el Gran Premio de Portugal).

"Hemos propuesto a la Formula E reducir la potencia de la batería del coche durante un tiempo determinado cuando hace una trazada fuera de la habitual. En Valencia, por ejemplo, hay dos circuitos: uno respetando los límites de la pista y otro que no. Si el final de la recta lo haces a tope y sales 20 metros por la derecha ganas hasta ocho décimas", argumenta García.

La idea es llevar este sistema a la Fórmula Uno en un futuro y Al Kamel Systems ya está teniendo conversaciones en este sentido. García asegura que se han encontrado bastante interés cuando lo han explicado. EFE

