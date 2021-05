Dj Nano celebra el lanzamiento de su primer libro pinchando en Madrid

ESPAÑA MÚSICA CORONAVIRUS:GRAF1197. MADRID, 18/07/2020.- El artista DJ Nano durante su concierto de este sábado en el Winzink Center de Madrid, donde los carteles y la megafonía marcaba el uso obligatorio de las mascarillas y la distancia de seguridad. EFE/ Víctor Lerena

Madrid, 27 may (EFE).- El internacional DJ Nano ha festejado este jueves en Madrid el lanzamiento de su primer libro, "Al otro lado de la cabina", a ritmo de lo que mejor se le da y en lo que lleva metido desde mediados de los noventa, en una mesa de mezclas pinchando música electrónica.

"Había que pinchar", ha dicho Nano en un teatro Capitol de Madrid lleno al que han acudido personas del mundo musical como Carlos Jean, autoridades municipales, prensa y amistades.

"¿Cómo está ese pedazo de Madrid? Manos arriba", ha gritado el músico que durante la pandemia emitió en streaming diariamente una sesión tras los aplausos, un total de 112 horas.

"Como siempre digo, que viva la música electrónica, pero, sobre todo, que viva la madre que os parió a todos. ¡Gracias, Madrid!", ha chillado el "dj" de nombre José Luis Garana de los Cobos tras dar una última subida que echaba de menos. Ha sido lo más parecido a un evento masivo prepandemia, aunque todos sentados y con mascarillas.

Joe Pérez-Orive, presentador del evento junto a Leticia Sánchez (Libros Cúpula), ha comentado que “dedicarse a la música es una profesión de alto riesgo. Los dj son músicos y tienen un instrumento que es su mesa de mezclas”.

“Al otro de la cabina” está coescrito por Dj Nano y el periodista Manuel Ángel Bargueño y ha sido, en palabras de este último, un trabajo “muy arduo”, sobre todo el último año, manteniendo conversaciones de tres y cuatro horas diarias.

Para Bargueño, el éxito del disyóquey se explica en varios factores: “Es un dj extraordinario, ha visto la música dance como espectáculo como nadie, es un ser humano muy inteligente, se esfuerza para materializar sus ideas y sacarlas adelante, lo que le hace crecer cada día más y es una persona muy cercana con sus seguidores. Hay dj que tienen una de estas cualidades, pero Nano las tiene todas”.

En libro no solo se habla de la vida del dj. A través de sus vivencias se recuerda con humor, tristeza y anécdotas cómo la música electrónica ha ido evolucionando, tanto a nivel nacional o internacional, cómo era surtirse de discos, el hecho de no pagarte por realizar tu oficio o cómo “las marcas son las primeras que ven el potencial”, ha añadido el periodista.

La idea de lanzar un libro, aunque la tenía en mente hace años, surgió tras la propuesta cde la editorial. “Tenía muchos nervios y miedo ya que hay historias que incluso mi familia desconocía, pero hablar de cosas que incluso estaban olvidadas ha sido terapéutico. Espero que pueda ayudar a alguien”, ha dicho Dj Nano.

Ha dado consejos a los jóvenes que están empezando el mundo de la música (“Tienes que ser muy real, tener mucha personalidad, trabajar muchísimo y sobre todo hacer las cosas de corazón: este trabajo es muy pasional”) y ha agradecido el apoyo que han tenido los artistas, “sobre todo en esta ciudad; estamos muy agradecidos".

Por Brian Bujalance