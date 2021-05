D'Alessandro, Bergessio y el 'Loco' Abreu, 13 años después

El jugador argentino Andrés D´Alessandro durante su presentación el 19 de febrero de 2021 como refuerzo del Nacional en Montevideo. EFE/Federico Anfitti/Archivo

Montevideo, 28 may (EFE).- Al igual que en un histórico partido jugado 13 años atrás, los veteranos Andrés D'Alessandro y Gonzalo Bergessio volverán a enfrentarse este domingo con el 'viejo rockero' Sebastián Abreu, esta vez en la tercera jornada del Torneo Apertura uruguayo.

El 9 de mayo de 2008, los tres futbolistas disputaron un recordado encuentro correspondiente a la Copa Libertadores, en el que el San Lorenzo eliminó al River Plate en los octavos de final.

Tras ir perdiendo por 2-0 y cuando jugaba con nueve futbolistas, el conjunto entonces dirigido por Ramón Díaz igualó con dos tantos de Bergessio que hicieron inútil el gol de penalti que había hecho Abreu minutos antes.

Ahora, el goleador argentino y su compatriota D'Alessandro buscarán repetir la historia para que el Nacional consiga un nuevo triunfo y baje de la cima al Sud América de Claudio 'Pampa' Biaggio, que acumula seis unidades y lidera la tabla en solitario.

Para ello, los tricolores tratarán de repetir lo hecho este miércoles por la Copa Libertadores frente al Argentinos Juniors cuando consiguieron una buena victoria por 2-0 con una soberbia actuación de Brian Ocampo.

Seguramente, este domingo el entrenador del Nacional, Alejandro Cappuccio, repetirá los mismos once futbolistas o dará ingreso a D'Alessandro desde el inicio en lugar de Alfonso Trezza.

Por su parte, Abreu -enfundado en su trigésima primera camiseta, sin contar la de la selección uruguaya- se topará con el cuadro de sus amores, un Nacional en el que militó en varias ocasiones y al que aspira entrenar cuando deje los terrenos de juego.

Ese mismo día, el Peñarol buscará sumar de a tres por primera vez en el Apertura en el encuentro que jugará contra el Boston River.

Ya clasificados a los octavos de final de la Sudamericana, que se disputarán una vez concluya la Copa América, los dirigidos por Mauricio Larriera se centrarán en el torneo doméstico en el que nuevamente no podrán contar con Walter Gargano, afectado por la covid-19.

Tanto el Peñarol como el Nacional jugarán el domingo su segundo encuentro ya que ambos postergaron los duelos de la primera jornada ante el Plaza Colonia y el Cerro Largo, respectivamente.

Ese mismo día, Deportivo Maldonado recibirá al River Plate, mientras que el sábado el Liverpool se enfrentará al Cerro Largo, el Villa Española recibirá al Plaza Colonia y el Progreso visitará al Cerrito.

Finalmente, el lunes, el Rentistas se enfrentará con el Montevideo Wanderers y el Montevideo City Torque lo hará con el Fénix.

- Encuentros de la tercera jornada del Torneo Apertura:

29.05: Liverpool-Cerro Largo, Villa Española-Plaza Colonia y Cerrito-Progreso.

30.05: Deportivo Maldonado-River Plate, Peñarol-Boston River y Nacional-Sud América.

31.05: Rentistas-Montevideo Wanderers, Montevideo City Torque-Fénix.