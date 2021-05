Cuba presenta un disco titulado "Patria o muerte" en plena batalla cultural

Fotografía general de la conferencia de prensa para la presentación del disco "Con sentimiento cubano: Patria o Muerte", iniciativa del músico cubano residente en EE.UU., Ignacio "Nachito Herrera" (en pantalla ya que reside en EEUU), hoy, en La Habana (Cuba). EFE/Ernesto Mastrascusa

La Habana, 27 may (EFE).- Autoridades de la música en Cuba presentaron hoy un disco de jazz titulado "Con sentimiento cubano: Patria o Muerte", en plena batalla cultural entre partidarios y detractores del Gobierno desde que famosos cantantes de la isla lanzaran desde Miami el videoclip contestatario "Patria y vida".

El nuevo disco contiene nueve canciones creadas por Ignacio "Nachito" Herrera, un pianista cubano residente en Minnesota (EE.UU.), y producidas en La Habana por la empresa estatal Colibrí.

Las pistas del álbum son versiones de temas compuestos por artistas clásicos y contemporáneos -desde Bach o Chopin hasta los cubanos Frank Fernández y Emiliano Salvador- interpretadas por Herrera en colaboración con la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba, el Coro Nacional y la banda Habana Jazz Social Club.

La presentación del disco en La Habana corrió a cargo de la directora del Coro Nacional de Cuba, Digna Guerra, el director de la Orquesta Sinfónica Nacional, Enrique Pérez Mesa, y el periodista y crítico local Pedro de la Hoz.

El pianista autor del disco, que intervino por videoconferencia desde EE.UU., negó que su trabajo sea una respuesta al movimiento cultural opositor desatado por Patria y vida, el videoclip de Yotuel Romero, Gente de Zona y Descemer Bueno que supera los 5 millones de visualizaciones en tres meses y se ha convertido en un himno de la disidencia cubana.

"Me he tomado la libertad de titularlo 'Patria o muerte' porque soy un músico criado en Cuba", argumentó Herrera, y aseguró que su disco busca tender puentes de amistad entre Cuba y Estados Unidos, en un momento de fuertes fricciones políticas y constantes denuncias del Gobierno cubano contra el embargo financiero y comercial que le impone Washington.