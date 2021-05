Cuba: Museo de Bellas Artes rechaza protesta de artistas

LA HABANA (AP) — El Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba, la institución más importante de las artes plásticas en la isla, rechazó el pedido de una veintena de creadores isleños de que se cubran sus obras que están en exhibición en protesta por la hospitalización del artista disidente Luis Manuel Otero Alcántara.

Las obras fueron adquiridas por el centro cultural “y les da un uso legítimo y provechoso para la ciudadanía”, alegó una nota colocada el jueves en la noche en la página de internet del museo de varios pisos en La Habana Vieja que cuenta con la colección más completa de la creación visual isleña.

A comienzos de semana los artistas -sobre todo los jóvenes- hicieron llegar una carta al director del museo, Jorge Fernández, solicitando que las piezas de su autoría “exhibidas en las salas de exposición permanentes y temporales” fueran tapadas y retiradas de la página web de la institución.

“Nos dirigimos a usted motivados por un auténtico sentimiento de preocupación y de solidaridad con el joven artista cubano y colega Luis Manuel Otero Alcántara. Él se encuentra desde el 2 de mayo en el hospital Universitario Clínico Quirúrgico Calixto García, secuestrado e incomunicado por la Seguridad del Estado”, expresaron en la misiva.

Entre los firmantes se encuentran Sandra Ramos, Tomás Sánchez, Consuelo Castañeda, Marco Castillo, Reynier Leyva Novo, César Leal y Cirenaica Moreira.

Otero Alcántara fue sacado de su casa del 2 de mayo, donde dijo que realizaba una huelga de hambre, en demanda de la devolución de obras que aseguró que le habían sido confiscadas por las autoridades.

El gobierno publicó reportes de sus análisis de sangre y otros según los cuales no tenía deshidratación o señales de falta de alimento pero tampoco lo dejó salir del hospital. Las autoridades mostraron videos donde se lo ve con sus médicos o hablando con familiares.

La demanda es el último episodio de una polémica entre las autoridades cubanas y un grupo de intelectuales que exigen mayor espacio para el arte independiente del control de las instituciones culturales cubanas.

Según el Ministerio de Cultura, el activismo de los artistas incluye a intelectuales con genuinas aspiraciones de diálogo pero también a otros con una agenda política claramente disidente orientada y financiada desde grupos de interés en Estados Unidos.

“El museo adquiere regularmente obras de artistas cubanos de todas las generaciones y tendencias, con fondos del presupuesto estatal. No ha tomado en cuenta ninguna consideración extra artística para conformar una colección patrimonial de altísimo valor”, aclaró la nota del centro cultural. “En tal sentido, el museo no acepta una demanda que no se aviene con la vocación de servicio de nuestra institución.

Con pocos adeptos entre la población -muchas personas consideran irrespetuosas las obras Otero Alcántara con la bandera cubana sobre su cuerpo en un baño- pero una gran campaña en las redes sociales, el artista y disidente cobró notoriedad en noviembre cuando unos 300 jóvenes creadores se congregaron frente al Ministerio de Cultura.

