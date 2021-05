Costa Rica prorroga las restricciones a la movilidad y la disminución de aforos

Una mujer cruza una calle en San José (Costa Rica). EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo

San José, 28 may (EFE).- El Gobierno de Costa Rica anunció este viernes las restricciones a la movilidad y la reducción de aforos de establecimientos comerciales que se mantendrán durante la próxima semana, en el marco de la tercera ola pandémica de la covid-19 que tiene a los hospitales saturados.

El ministro de Salud, Daniel Salas, dijo este viernes en una conferencia de prensa que esta es "la ola más difícil que hemos enfrentado" y que con las medidas y la cooperación de la población, las autoridades esperan que "la situación vaya mejorando paulatinamente".

Las autoridades mantendrán vigentes al menos hasta el próximo 6 de junio las medidas restrictivas que se aplican desde el pasado 19 de mayo.

Dichas medidas consisten en permitir la circulación de los vehículos con placa terminada en número impar un día, y al siguiente día los de placa par, y así sucesivamente.

Además, ningún vehículo -salvo algunas excepciones- podrá circular entre las 21.00 y las 5.00 horas.

Las autoridades también mantienen vigente una reducción de los aforos permitidos en establecimientos comerciales como hoteles, bares, restaurantes y tiendas. Además, los supermercados deberán cerrar a las 21.00 horas.

Los parques nacionales también operarán con aforo reducido, al igual que iglesias y salones de actividades sociales, académicas y empresariales.

Por su parte, la Comisión Nacional de Emergencias anunció que aprobó un plan de inversión que permitirá a las autoridades sanitarias utilizar camas de 4 hospitales privados en San José, en caso de que así se requiera, de acuerdo con la legislación local.

A los hospitales privados serían trasladados pacientes no contagiados de la covid-19.

Desde mediados de abril, Costa Rica atraviesa una tercera ola de contagios de la covid-19 con números superiores a los 2.000 casos diarios, lo que no había ocurrido en las 2 olas anteriores. Incluso, en un par de ocasiones este mes, el país contabilizó más de 3.000 casos en un día.

Mayo ha sido el mes con más casos durante la pandemia en Costa Rica, con 63.111 personas infectadas, superando a septiembre de 2020 (34.473), octubre de 2020 (34.211) y abril de 2021 (33.645).

Esta ola tiene saturados a los hospitales, que han debido utilizar camas de otras áreas para la atención de los pacientes con la covid-19.

Este viernes, 1.404 personas están hospitalizadas con la covid-19, de las cuales 520 se encuentran en unidades de cuidados intensivos.

El informe semanal de vacunación más reciente indica que, con corte al lunes 24 de mayo, han sido aplicadas 1.457.802 dosis de vacunas y que 590.285 personas ya tienen las dos dosis.

Hasta ahora, el país ha recibido 2.148.525 dosis de vacunas: 1.812.525 son de Pfizer, 204.000 de AstraZeneca y 132.000 entregadas por el mecanismo Covax, de la Organización Mundial de la Salud, OMS, fabricadas por AstraZeneca.

Costa Rica está vacunando como prioridad al personal de primera línea de respuesta (grupo 1) y a las personas mayores de 58 años (grupo 2). Además, ya comenzó con la gente entre los 16 y los 57 años con factores de riesgo (grupo 3) y a docentes, trabajadores del poder judicial, recolectores de basura y privados de libertad (grupo 4).