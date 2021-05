Costa Rica llama para la Liga de Naciones a Patrick Sequeira, portero del Celta

En la imagen, el seleccionador de Costa Rica, Ronald González. EFE/Javier Etxezarreta/Archivo

San José, 28 may (EFE).- El seleccionador de Costa Rica, Ronald González, convocó este viernes para la fase final de la Liga de Naciones al portero del Celta de Vigo español Patrick Sequeira, en sustitución de Aaron Cruz, quien quedó fuera de la lista al resultar positivo por covid-19.

La Federación Costarricense de Fútbol anunció el llamado de Sequeira, de 22 años y figura del Celta B, y que en varias ocasiones fue convocado como suplente en el primer equipo de la Liga Española durante la temporada recién concluida.

“Contento por la oportunidad. El toparse con jugadores experimentados ayuda mucho y solo deseo que sea una gran experiencia. Muy contento la verdad, es algo por lo que he estado peleando por mucho tiempo y que me llegue ahora es muy bueno”, comentó Sequeira, quien este viernes se unió a los entrenamientos de la selección.

Sequeira, quien recibe su primer llamado a la selección absoluta, toma el lugar Aaron Cruz como tercer guardameta de la selección tica que disputará la próxima semana en Estados Unidos la fase final o 'final four' de la Liga de Naciones de la Concacaf.

El 3 de junio se disputarán las semifinales con los partidos entre México y Costa Rica, y Estados Unidos contra Honduras, mientras que para el día 6 de junio está prevista la final y el partido por el tercer lugar.

“En 'la sele' hay mucho nivel, jugadores experimentados que están en grandes ligas y hay mucha intensidad en el trabajo y ellos lo integran mucho a uno en el grupo y eso ayuda bastante”, expresó el joven guardameta.

Para la Liga de Naciones los porteros de Costa Rica serán Leonel Moreira (Alajuelense), Esteban Alvarado (Limón) y Patrick Sequeira.

El PSG francés reportó lesionado al guardameta Keylor Navas, quien quedó fuera de la lista de Costa Rica para la Liga de Naciones.