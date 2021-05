Coronavirus.- Bolsonaro recurre ante el Supremo las medidas de los gobernadores para hacer frente a la pandemia

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha recurrido de nuevo ante el Tribunal Supremo Federal (STF) las medidas impuestas por diversos gobernadores para hacer frente a la pandemia del coronavirus, entre ellas el confinamiento y el toque de queda.



En esta última arremetida contra las medidas de los estados, Bolsonaro ha pedido la suspensión de los decretos de las autoridades locales Pernambuco, Paraná y Rio Grande do Norte.



A través de la Fiscalía General de la Nación, el líder ha cuestionado si estas medidas, que restringen la circulación de los ciudadanos, está de acuerdo con la Constitución, defendiendo que es necesario garantizar los derechos fundamentales, con la vida y la salud.



Asimismo, el texto presentado por la Fiscalía asegura que "es notorio el daño que se generará para la subsistencia económica y para la libertad de circulación de las personas con la continuidad de los decretos de toque de queda y del cierre de los servicios no esenciales impuestos en varios lugares del país", recoge G1.



Para Bolsonaro, a medida que el proceso de inmunización de la población avanza, la "imposición de medidas extremas, que sacrifican los derechos y libertades de la población" se vuelven medidas "más excesivas".



En este nuevo intento por tumbar algunas de las decisiones en la gestión de la pandemia, la Administración de Bolsonaro asegura que "no cuestiona las decisiones anteriores" del tribunal, en referencia a que en 2020, este órgano ya falló a favor de las entidades estatales para garantizar su autonomía para tomar medidas sanitarias.



En cuanto a la situación epidemiológica en el país, en las últimas 24 horas el Ministerio de Salud ha confirmado 67.467 nuevos casos, para un total de 16.342.162 desde el inicio de la pandemia, además de 2.245 nuevas víctimas mortales de la enfermedad, que ya deja 456.674 fallecidos.