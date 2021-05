Coronavirus.- Biden reivindica a su Gobierno durante la pandemia y dice que las muertes por coronavirus cayeron un 85%

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha subrayado durante una visita al estado de Virginia, el buen papel de su Administración en la lucha contra la pandemia y ha señalado que desde que llegaron a la Casa Blanca, las muertes por coronavirus han caído en más de un 85 por ciento.



"Cuatro meses después de asumir el cargo, hemos avanzado en esta pelea más de lo que nadie pensó que fuera posible. Recordemos dónde estábamos hace 129 días. Cuando asumí el cargo, teníamos un promedio de 184.000 casos diarios, ahora son 22.000 y se han reducido las muertes en más del 85 por ciento", ha celebrado.



Durante su visita a un rocódromo en la ciudad de Alexandria, en el este de Estados Unidos, Biden ha agradecido la labor "patriótica" y el esfuerzo desempeñado por los líderes y los gobiernos locales durante este año de pandemia y ha asegurado que gracias a los 165 millones de estadounidenses que han recibido ya al menos una dosis de la vacuna se están "salvando" y "recuperando" las vidas de todo el país.



"Las tiendas y los restaurantes de la calle principal están colgando letreros de que están abiertos en las puertas de la entrada. Y aquí, en el rocódromo, nos saludamos los unos a los otros sin necesidad de mascarillas", ha dicho, según informa la cadena CNN.



No obstante, a pesar de los buenos datos y la esperanza mostrada durante el encuentro, el presidente Biden ha vuelto a insistir a sus compatriotas en que continúen siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias y ha pedido a aquellos que no se han vacunado que acudan a hacerlo.



"A medida que más estadounidenses se vacunan, los días se vuelven cada vez más brillantes, pero déjenme ser claro, todavía no hemos terminado. Tenemos que llegar a aquellos que no están vacunados y hacerles lo más fácil posible el acceso a esa protección", ha recalcado.



Biden también ha utilizado el proceso de inmunización como ejemplo de esa unión que ha afirmado estaba buscando cuando se postuló a la Casa Blanca. "Dije que quería hacer tres cosas, una de las cuales era unir al país. Es difícil, pero esta es la primera evidencia real de que podemos hacerlo. El pueblo estadounidense está más dispuesto a unirse, creo, que el Congreso", ha afirmado.



Por último, Biden también ha aprovechado para reivindicar el trabajo de su Administración durante estos meses en materia económica y de creación de empleo, dejando atrás, ha dicho, el "anémico" sistema anterior y "creciendo más rápido de lo que lo se ha hecho en casi 40 años".