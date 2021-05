Colombia.- Comunes critica al nuevo Comisionado para la Paz y recuerda que hizo campaña por el 'No' en el plebiscito

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



Comunes, el partido surgido de la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ha lamentado el reciente nombramiento de Juan Camilo Restrepo Gómez como nuevo Alto Comisionado para la Paz y ha recordado que éste ya hizo campaña por el 'No' en el plebiscito que se celebró para ratificar los acuerdos de La Habana.



"Respetamos la decisión personal de oponerse a la paz, pero cosa distinta es observar una postura neutral e indiferente a la decisión presidencial de nombrarlo de Alto Comisionado para la Paz", ha manifestado la formación en un comunicado.



El nombramiento de Restrepo Gómez tras la salida de Miguel Ceballos "sería la cereza del pastel" del Gobierno del presidente, Iván Duque, cuyo "compromiso" durante los dos últimos años con la aplicación de los acuerdos de paz "no solo ha sido deficiente sino también acomodado a sus proyectos políticos".



"Restrepo sostuvo abiertamente la campaña del 'No' en el plebiscito para la refrendación de lo acordado en los Diálogos de Paz en La Habana", ha recordado Comunes, que apunta también cómo la Asociación de Bananeros de Colombia (AUGURA) bajo la dirección del nuevo comisionado fue uno de los donantes de esa campaña.



Con estos antecedentes, Comunes considera dicho nombramiento "una burla a las expectativas de paz del pueblo colombiano" y "una afrenta a la mayoría de la ciudadanía" que, apunta, "sueña, quiere y lucha por construir la paz y la reconciliación definitiva".



"El doctor Restrepo, consecuente con sus convicciones, debería rechazar la nominación que le ha hecho el presidente Duque y continuar de forma tranquila su trabajo al margen de las ventajas y privilegios derivados de la instituciones oficiales", cierra el comunicado.