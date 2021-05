Cillessen da positivo por covid-19 y se pierde la preparación de Países Bajos

El portero Jasper Cillessen. EFE/Alejandro García/Archivo

La Haya, 28 may (EFE).- El portero del Valencia Jasper Cillessen ha dado positivo por covid-19 y no ha viajado con la selección de Países Bajos a Portugal para un amistoso preparatorio para la Eurocopa, confirmó a Efe una fuente de la Federación Neerlandesa de Fútbol.

El guardameta no tiene síntomas, se confinará durante los próximos días y el equipo médico del combinado nacional le hará un seguimiento de la enfermedad, añadió la misma fuente.

Los jugadores de la "Naranja Mecánica" llegaron hoy a Portugal y jugarán un amistoso contra Escocia el próximo 2 de junio en el estadio Algarve, en Faro, para preparar la Eurocopa.

El siguiente amistoso será en la ciudad neerlandesa de Enschede contra Georgia, el próximo 6 de junio, la última cita antes del primer partido de Países Bajos en la Eurocopa, el 13 de junio contra Ucrania.

En lugar de Cillessen, el seleccionador Frank de Boer ha llevado a Portugal a Marco Bizot, el guardameta del AZ Alkmaar.