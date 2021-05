Canciller mexicano responde a The Economist que su artículo es "absurdo"

El canciller mexicano Marcelo Ebrard, habla en la Secretaria de Relaciones Exteriores en la Ciudad de México (México). EFE/José Méndez/Archivo

Ciudad de México, 27 may (EFE).- El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, envió este jueves una carta a la revista británica The Economist en la que califica de "absurdo" el editorial del rotativo que pide "frenar" al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, por ser "un peligro para la democracia".

"Quizás lo más llamativo de los textos, por lo absurdo que resulta, es la sugerencia de que el presidente López Obrador de algún modo ha minado la democracia mexicana, cuando lo que ha hecho es precisamente lo opuesto", expresó el secretario de Relaciones Exteriores en la misiva enviada al editor de la revista.

The Economist dedicó la portada de su edición latinoamericana de esta semana a López Obrador bajo el título "El falso mesías de México", junto a una imagen del presidente rodeado de soldados y una planta petrolera de Pemex.

En su interior, el rotativo opina que "los votantes deberían frenar al presidente" en las elecciones intermedias del 6 de junio por sus "políticas ruinosas" y en un mensaje de Twitter concluyó que López Obrador es "un peligro para la democracia".

"La opinión y el llamado sorprenden, no por la posición ideológica de su medio, sino por su virulencia y fragilidad argumentativa", reprochó el canciller mexicano en su carta.

Ebrard consideró que la portada de la revista "es la síntesis de la exasperación" y advirtió: "los resultados de la elección, como ocurrió en 2018, no coincidirán con lo que ustedes desean".

El secretario de Relaciones Exteriores recordó que tras la victoria de López Obrador en 2018, grandes medios predijeron que "conduciría al país a un inexorable fracaso económico" pero "nada de esto ha ocurrido".

Aseguró que el Gobierno de López Obrador ha cumplido su promesa de "reenfocar el gasto hacia los más pobres" y a su vez ha mantenido "unas finanzas públicas sanas".

Señaló que México es el décimo país "con mayor número de vacunas aplicadas" contra la covid-19 y defendió que López Obrador ha contribuido a construir "una democracia fuerte, plural y diversa" y que conserva "un alto margen de popularidad".

"¿Acaso no será tiempo de cuestionarse que son las élites enojadas y exasperadas con el presidente López Obrador y no la mayoría que se siente representada y defendida las que estén equivocadas?", sugirió.

Y acabó pidiendo que "las élites exasperadas entiendan que no están entendiendo", parafraseando un famoso artículo publicado por la revista años atrás sobre el Gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

La publicación de la revista provocó polémica en redes sociales con opiniones encontradas.

Muchos recordaron que en 2014 otra revista internacional, Time Magazine, dedicó su portada al entonces presidente Peña Nieto bajo el título "Salvando a México" en que encomiaba sus reformas.

Peña Nieto dejó la Presidencia con niveles muy bajos de popularidad tras varios escándalos de corrupción y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.