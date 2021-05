Bolivia suma a otro 'foráneo' para los partidos contra Venezuela y Chile

En la imagen el internacional Danny Bejarano (d). EFE/MARTIN ALIPAZ/Archivo

La Paz, 28 may (EFE).- El internacional Danny Bejarano, que milita en el Lamia FC griego, se sumará a la concentración de la selección boliviana de fútbol para afrontar los partidos contra Venezuela y Chile en las fechas 7 y 8, respectivamente, de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022.

Bejarano estaba en los planes del técnico de la Verde, el venezolano César Farías, para estos encuentros, pero no figuraba en la nómina difundida el pasado martes porque tenía algunos "problemas administrativos que pusieron en duda su presencia en la convocatoria", señaló la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) este viernes en un comunicado.

"El futbolista pudo solucionar dichos inconvenientes y llegará al país en las siguientes horas para incorporarse al trabajo de la Verde", agrega el comunicado.

Con el centrocampista son seis los jugadores de clubes extranjeros incluidos en el listado de 27 futbolistas llamados por Farías para los próximos partidos de eliminatorias.

En la nómina están también los delanteros Marcelo Martins Moreno, del Cruzeiro brasileño, y Jaume Cuéllar, del Spal italiano; los defensores Luis Haquín del Deportes Melipilla chileno y Adrián Jusino del AE Larissas griego, además del centrocampista Boris Céspedes, del Servette Football Club Geneve suizo.

Algunos de los convocados ya entrenan desde hace unos días en el Centro de Alto Rendimiento del Always Ready en la localidad altiplánica de Huarina, a más de 3.800 metros de altitud a orillas del lago Titicaca, compartido con Perú.

Los demás se están integrando progresivamente a la concentración, sobre todo los de los clubes que tuvieron esta semana partidos de las copas Libertadores y Sudamericana.

Tras la suspensión de las fechas 5 y 6 en marzo, Bolivia recibirá a Venezuela el 3 de junio en La Paz en la séptima jornada y visitará a Chile cinco días después en Santiago en la octava.

Los de Farías disputaron un partido amistoso en marzo con Chile en Santiago, que acabó con un 2-1 a favor de la Roja.

La Verde comparte con Perú el último puesto de las eliminatorias sudamericanas con 1 punto tras cuatro partidos disputados, como la caída en el debut ante Brasil, las dos derrotas en casa ante Argentina y Ecuador, y el empate logrado en su visita ante Paraguay.