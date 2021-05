Bolivia.- El MAS no descarta presentar otra acusación contra Áñez por el caso de corrupción que involucra a Murillo

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El partido del expresidente de Bolivia Evo Morales, Movimiento Al Socialismo (MAS), no descarta presentar otra proposición acusatoria contra la expresidente Jeanine Áñez por el caso de corrupción en el que está involucrado su 'número dos', Arturo Murillo, detenido en Estados Unidos.



El diputado del MAS Juan José Jáuregui ha avanzado que los delitos de incumplimiento de deberes y enriquecimiento ilícito con afectación al Estado podrían ser las acusaciones que sostuvieran este nuevo caso, según ha informado Radio Fides.



"No nos extraña que más adelante se tenga que probablemente presentar una nueva proposición acusatoria contra la señora Áñez para la persecución de los delitos que a la fecha se vienen evidenciando", ha dicho.



Áñez está en prisión preventiva desde abril, acusada por sedición, terrorismo y conspiración por su rol en el marco de la crisis política de 2019.



En cuanto a Murillo, fue detenido el miércoles en Estados Unidos por su presunta implicación en una red de sobornos y blanqueo de capitales. Puede ser condenado hasta a 20 años de prisión si es hallado culpable. Junto a Murillo ha sido detenido su ex jefe de gabinete, Sergio Rodrigo Méndez.



Murillo, que abandonó Bolivia tras la victoria del MAS en las elecciones de 2020, está siendo investigado en la nación andina por presunta malversación por la compra con sobrecoste de material antidisturbios. En el mismo caso está imputado el ex ministro de Defensa de Áñez, Luis Fernando López, que salió de Bolivia tras la victoria de Luis Arce en las elecciones de octubre. Las autoridades bolivianas sospechan que está en Brasil.