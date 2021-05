Bielorrusia expulsa a dos diplomáticos lituanos en respuesta a la medida de Vilna

EFE/EPA/HANNIBAL HANSCHKE / POOL/Archivo

Moscú, 28 may (EFE).- Bielorrusia declaró hoy personas no gratas a dos diplomáticos lituanos después de que Vilna anunciara la expulsión de dos empleados de la embajada bielorrusa por "actividades incompatibles" con su estatus diplomático.

"Siguiendo el principio de reciprocidad, nos hemos visto obligados a tomar una medida idéntica hoy y declarar a dos diplomáticos lituanos personas no gratas por actividades incompatibles con el estatus de un diplomático", señaló en un comunicado el portavoz de Exteriores bielorruso, Anatoli Glaz.

"Instamos a los políticos lituanos a abandonar la lógica del enfrentamiento y de agravar artificialmente la tensión en las relaciones con los vecinos, lo que daña los intereses de los ciudadanos de ambos países", añadió.

El ministro lituano de Exteriores, Gabrielius Landsbergis, anunció hoy la expulsión de dos diplomáticos bielorrusos en "expresión de solidaridad de Letonia".

La medida se adoptó después de que Bielorrusia expulsara el pasado día 24 al embajador letón en el país, Einars Semanis, así como a otros diplomáticos de esta nacionalidad.

Letonia respondió poco después expulsando del país al jefe de la legación diplomática bielorrusa y a gran parte del personal de esa embajada.

Este intercambio de golpes diplomáticos se debió a la decisión del ministro letón de Exteriores, Edgars Rinkevics, de reemplazar la bandera oficial de Bielorrusia por la enseña roja y blanca que enarbola la oposición democrática a Lukashenko.