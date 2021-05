AV.- Fútbol.- Laporta: "El nuevo contrato con Messi va bien y hay buena percepción"

"La semana que viene anunciaremos nuevas incorporaciones para el primer equipo"



BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)



El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha comentado este viernes que el nuevo contrato con Leo Messi "va bien" y con "buena percepción" por ambas partes, se verá con Ronald Koeman la próxima semana para tomar una decisión sobre su futuro y, además, ha asegurado que habrá anuncios de nuevas incorporaciones.



"El nuevo contrato con Messi va bien, pero no está hecho. Tenemos que seguir trabajando. La percepción es muy buena, Messi quiere al Barça, y aunque sabemos que es un jugador codiciado por su talento, tenemos la percepción de que entre todos, desde la banda de Messi como del Barça, estamos preparando todo lo que haga falta para que Messi continúe en el Barça", aseguró en rueda de prensa.



Por otro lado, aseguró que el futuro de Ronald Koeman podría estar claro en breve, pues se han emplazado para seguir valorando lo hecho y qué hacer en el futuro. "Tenemos respeto a Koeman por haber ganado la final de Wembley y por ser un profesional que hace su trabajo y tiene contrato en vigor. Dijimos que al final de temporada nos reuniríamos para valorar lo hecho y qué hacer de cara al futuro, porque no hay temporadas de transición. Nos hemos emplazado para vernos la próxima semana y aclarar estas cuestiones", aclaró.



Eso sí, pese a ganar la Copa del Rey, cree que hay cambios a hacer en el equipo y, en este sentido, apuntó que en breve habrá anuncios de fichajes. "No puede pasar lo que ha venido pasando en los últimos años, que se pierde y no pasa nada. Perder tendrá consecuencias, y se tendrá que mejorar la plantilla. En esto estamos trabajando muy fuerte. La semana que viene ya iremos anunciando nuevas incorporaciones para el primer equipo", anunció.



"Hay que hacer las cosas bien, pisar firme en cada paso, porque tenemos que compatibilizar dos situaciones antagónicas. Estamos acabando con un proyecto que no ha funcionado y estamos vistiendo, a la vez, nuestro proyecto, el que creemos que dará muchas alegrías al barcelonismo. Estamos haciendo compatibles estas dos formas de actuar; liquidar un proyecto y vestir nuestro modelo de club. Y con una tercera pata, la auditoría en profundidad que estamos haciendo", valoró sobre estos primeros días de su mandato.