Autoridad de aviación de EEUU confirma que Boeing detuvo entregas del 787 Dreamliner

Por David Shepardson y Sanjana Shivdas

WASHINGTON, 28 mayo (Reuters) - La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) dijo el viernes que Boeing detuvo temporalmente las entregas de las aeronaves 787 Dreamliner, porque la agencia espera más datos para determinar que los métodos de una inspección prevista por la compañía cumplen con los requerimientos del Gobierno.

"Boeing debe demostrar que su método de inspección propuesto cumple con las regulaciones federales de seguridad de la FAA. La FAA está esperando más datos de Boeing antes de determinar si la solución de la compañía cumple con las regulaciones de seguridad", dijo la agencia en un comunicado.

"Dado que la FAA no aprobó la propuesta de Boeing, Boeing optó por detener temporalmente las entregas a sus clientes".

Boeing Co dijo anteriormente que estaba proporcionando a la FAA más información sobre sus 787 Dreamliner que aún no han sido entregados, pero que no hubo ningún impacto en los aviones que ya estaban en servicio.

La autoridad de aviación señaló que había emitido dos directivas de aeronavegabilidad para abordar los problemas de producción de las naves en servicio.

Los aviones 737 MAX y 787 de Boeing han estado asediados por problemas eléctricos y otras fallas desde fines del año pasado y recién se habían podido reanudar las entregas de los Dreamliner en marzo, después de una pausa de cinco meses. (Reporte de Sanjana Shivdas en Bengaluru, David Shepardson en Washington y Tim Hepher en París. Editado en español por Marion Giraldo)