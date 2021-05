Artistas exigen en EE.UU. libertad "incondicional" del cubano Otero Alcántara

Fotografía de archivo de Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro (MSI). EFE/Yander Zamora/Archivo

Nueva York (EEUU), 27 may (EFE).- Un grupo de escritores, pintores, curadores, educadores y fotógrafos, entre otros representantes de la cultura, publicaron una carta abierta al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, condenando la detención del artista Luis Manuel Otero Alcántara y exigiendo su "inmediata e incondicional" libertad.

Otero Alcántara, líder de Movimiento San Isidro, un grupo a favor de la libertad de expresión en Cuba, está en el hospital Calixto García -bajo control del Estado- desde el pasado 2 de mayo, a donde fue llevado en contra de su voluntad tras ocho días de huelga de hambre tras la confiscación de sus obras de arte por la Policía, indican en la misiva.

Señalan además al mandatario cubano que amigos de Otero Alcántara que han tratado de visitarle han sido detenidos, según la carta publicada en la revista The New York Review.

Aseguran también que les ha causado "una gran preocupación" que el artista luce físicamente deteriorado, según muestra un vídeo que las autoridades dieron a conocer recientemente.

Recuerdan en la carta, que tiene entre sus firmantes a la afamada pintora de origen etíope Julie Mehretu y al artista, escritor, director de cine, guionista y comisario de arte británico de ascendencia ghanesa John Akomfrah, que antes de ser hospitalizado Otero Alcántara enfrentó "hostigamiento e intimidación de agentes de seguridad del Estado por su trabajo como artista y defensor de los derechos humanos".

Igualmente denuncian que Otero Alcántara ha sido arrestado más de 50 veces desde 2019 por sus actuaciones y abogar por los derechos civiles de los cubanos.

"Ha sido blanco de constante hostigamiento, prolongado arresto domiciliario, de telecomunicaciones interrumpidas y de campañas de difamación por medios estatales cubanos", afirma el grupo, que también al escritor dominicano Junot Díaz, el artista y cineasta británico Isaac Julien y la artista interdisciplinaria, curadora y escritora de origen cubano residente en Nueva York Coco Fusco.

Agregan que el artista está siendo detenido "solamente por expresar pacíficamente sus ideas a través de su arte y por su defensa no violenta de derechos humanos".

"Le instamos a que garantice su liberación inmediata e incondicional", afirman en la misiva firmada también por la escritora haitana-estadounidense Edwidge Danticat y el artista visual neoyorquino Juan Sánchez, entre otros, de una decena de países.