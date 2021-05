AMP.- RDCongo.- UNICEF dice que 400.000 personas, entre ellas 280.000 niños, podrían verse desplazadas por el Nyiragongo

19-02-2005 RDCongo.- Hasta 400.000 personas, entre ellas 280.000 niños, podrían ser desplazadas por el Nyiragongo, alerta UNICEF. El Gobierno de RDC ordena evacuar diez de los 18 barrios de Goma ante la amenaza POLITICA MARK RENDERS



El Gobierno de RDC ordena evacuar diez de los 18 barrios de Goma ante la amenaza



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



Hasta 400.000 personas, entre ellas 280.000 niños, podrían verse desplazadas y necesitar protección y apoyo tras la reciente erupción del volcán Nyiragongo, que ha provocado un éxodo desde la ciudad de Goma hasta otras regiones del República Democrática del Congo, la mayoría a Sake, ha advertido este jueves el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).



La reciente erupción volcánica cerca de Goma, una ciudad de dos millones de habitantes, ha dejado al menos 32 muertos, incluidos tres niños, y la desaparición de 40 personas, según las cifras de la agencia de Naciones Unidas, que ha dado la bienvenida "a los esfuerzos dedicados" del Gobierno del país para proteger a las personas que viven en las zonas de riesgo.



En este contexto, ha advertido, a través de un comunicado, de la posibilidad de que los niños corran un mayor riesgo de una mayor evacuación masiva, por lo que el representante de UNICEF en RDC, Edouard Beigbeder, ha pedido "estar alerta a los riesgos inmediatos para los niños en movimiento, incluidos los problemas de protección, la nutrición y los riesgos para la salud, incluidas las enfermedades transmitidas por el agua y especialmente la propagación del cólera".



Una de las ciudades que más ciudadanos de Goma está acogiendo tras el éxodo es Sake, que Naciones Unidas recuerda es un área propensa a brotes de cólera, y donde ya se han notificado al menos 19 casos sospechosos en las últimas dos semanas.



Por esto, UNICEF ha pedido "asistencia internacional urgente para evitar lo que amenaza con ser una catástrofe para los niños", ha solicitado Beigbeder.



Por otro lado, la agencia de la ONU ha ayudado a identificar a más de 1.000 niños que fueron separados de sus padres en medio del caos que siguió a la erupción del sábado y ha ayudado a reunir a más de 700 familias.



Entre algunas de las acciones sobre el terreno que está desarrollando la agencia está la entrega de artículos no alimentarios esenciales, como bidones y lonas, además de proporcionar equipos de agua y saneamiento, así como el establecimiento de un Centro de Información de Volcanes (VIC) de acceso gratuito para contrastar y divulgar información.



Por su parte, el director de la organización no gubernamental World Vision en el este de RDC, David Munkley, ha resaltado que "cientos de miles de personas" han sido evacuadas de Goma "e un éxodo masivo por temor a lo que pueda ocurrir" en el Nyiragongo.



"No se me ocurre otra emergencia en los últimos años en la que se haya tenido que evacuar una ciudad en masa en un día", ha señalado, antes de adelantar que "van a ser unos días extremadamente difíciles" ante la amenaza de una nueva erupción que provoque una mayor destrucción en la ciudad.



"Esperamos que el volcán no vuelva a entrar en erupción provocando flujos de lava que atraviesen la ciudad como ocurrió en 2002. El poder destructivo potencial de este volcán lo convierte en uno de los más peligrosos del mundo", ha resaltado.



"HA CUNDIDO EL PÁNICO"



En este sentido, ha destacado que "una serie de temblores cada vez más fuertes ha aterrorizado a la población en los últimos días" y ha recordado que las autoridades han apuntado a la existencia de lava debajo de Goma y el cercano lago Kivu.



"Se teme que los temblores puedan provocar una nueva erupción del volcán (...) o incluso desencadenar una reacción en cadena que provoque la liberación de grandes cantidades de gas metano venenoso desde el lago situado junto a la ciudad. Si esto ocurre, el gas podría ser mortal", ha dicho.



Munkley ha hecho hincapié en que algunas personas han huido nuevamente hacia la vecina Ruanda y ha manifestado que "ha cundido el pánico y las personas se encuentran atascadas por el tráfico y por la gente que huye a pie". "Miles de personas han dormido a la intemperie, sin casi acceso a agua, alimentos y baños", ha relatado.



"Nosotros mismos hemos tenido que evacuar a nuestro personal de Goma para garantizar su seguridad y la de sus familias", ha señalado Munkley, quien ha destacado que "la comunidad humanitaria se está movilizando para responder a esta necesidad masiva y urgente".



Por último, ha destacado que World Vision "comenzará las operaciones de respuesta en Rubavu, en el lado ruandés de la frontera, a donde han llegado miles de personas", ayuda que "se centrará en satisfacer las necesidades más urgentes de los desplazados, con especial atención a los niños y niñas".



ORDEN DE EVACUACIÓN



El gobernador militar de la provincia de Kivu Norte, Constant Ndima, emitió un mensaje durante la jornada del jueves para ordenar la evacuación obligatoria de la población de diez de los 18 barrios de la ciudad de Goma, capital de la provincia y situada cerca de la provincia con Ruanda.



La erupción del 22 de mayo duró unas horas y destruyó cerca de 17 aldeas situadas en los alrededores del volcán, al tiempo que provocó importantes daños humanos y materiales en Goma, si bien Ndima ha sostenido que la posible presencia de magma bajo la ciudad y el lago suponen una amenaza.



"No podemos excluir en estos momentos una erupción en tierra o bajo el lago Kivu, algo que podría ocurrir muy pronto y sin ninguna señal de advertencia", arguyó, antes de agregar que "los riesgos suplementarios están ligados a la interacción entre la lava y el agua del lago (...) y la emisión de gas potencialmente peligroso".



Expertos citados por el portal congoleño 7sur7 han indicado que el cráter del volcán se derrumbó el 22 de mayo, lo que habría provocado un flujo de lava el 22 de mayo, si bien otra parte podría haber penetrado en el fondo del cráter, lo que podría estar detrás de la actividad sísmica registrada durante los últimos días.



Por su parte, el ministro de Comunicación y portavoz del Gobierno de RDC, Sama Lukonde, ha hecho hincapié en que "la mayor preocupación del Gobierno es la protección de las vidas humanas", antes de justificar que la orden de evacuación "se adoptó con el estricto imperativo de salvar vidas".



Lukounde, quien ha trasladado sus condolencias a los familiares de las víctimas a causa de la erupción del sábado, ha destacado que la población de los diez barrios de Goma evacuados podrá regresar a sus viviendas una vez que las autoridades consideren que no existe una amenaza.