AMP.- O.Próx.- El Consejo de DDHH de la ONU aprueba crear una comisión para investigar las violaciones en Gaza e Israel

Israel rechaza la investigación y acusa a Naciones Unidas de "antiisraelí"



Wennesland urge a poner fin "a ciclos de violencia sin sentido" y subraya la solicitud de 78 millones para asistir a palestinos



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha aprobado este jueves crear una comisión para investigar las violaciones contra el derecho internacional y humanitario que se habrían cometido en los territorios palestinos ocupados, incluido Jerusalén Este, e Israel, en el último episodio del conflicto entre ambos.



"Espero sinceramente que esta sea la última vez que necesitemos una sesión tan extraordinaria", ha expresado la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en la inauguración.



La creación de esta comisión internacional independiente ha contado con el visto bueno de 24 de los 47 países que conforman el Consejo de Derechos Humanos, mientras que nueve votaron en contra, entre ellos Austria, Alemania, Bulgaria y Reino Unido. Además ha habido catorce abstenciones, como las de Francia, o Brasil.



La comisión deberá investigar "todas las presuntas infracciones del derecho internacional humanitario, violaciones y abusos de la legislación internacional de Derechos Humanos ocurridos antes y después del 13 de abril de 2021".



Del mismo modo, deberá esclarecer "todas las causas de las reiteradas tensiones, la inestabilidad y el carácter duradero del conflicto, incluida la discriminación y la represión sistemáticas por motivos de origen nacional, étnico, racial o religioso".



Poco después de conocer la decisión, Israel ha mostrado su rechazo "categórico" ante cualquier tipo de investigación en este sentido, una postura adoptada ya en anteriores ocasiones, y ha acusado al Consejo de Derechos Humanos de ser "un órgano de mayoría antiisraelí".



"La vergonzosa decisión de hoy es otro ejemplo de la flagrante obsesión antiisraelí del Consejo de Derechos Humanos de la ONU", ha dicho el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien ha acusado a esa "mayoría inmoral" de "encubrir" a "una organización terrorista genocida que ataca deliberadamente a civiles israelíes mientras convierte a los de Gaza en escudos humanos", en referencia a Hamás.



Al tiempo, continúa, "que describe como la 'parte culpable' a una democracia que actúa legítimamente para proteger a sus ciudadanos de miles de ataques indiscriminados. Esta parodia se burla del derecho internacional y alienta a los terroristas en todo el mundo".



Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí ha respondido a la decisión tachando al consejo de "organismo hipócrita con una mayoría antiisraelí incorporada". "La decisión no incluye ninguna referencia a la organización terrorista Hamás e ignora por completo el lanzamiento de 4.300 misiles contra ciudadanos israelíes", ha lamentado, recoge el medio local 'Yedioth'.



Por su parte, Estados Unidos, que no cuenta con derecho a voto tras salirse en 2018 por orden del expresidente Donald Trump, ha "lamentado profundamente" que se ponga en marcha una investigación de estas características, pues considera que "amenaza con poner en peligro el progreso".



El embajador británico en la ONU, Simon Manley, ha expresado sobre la decisión que es "excesiva" y "corre el riesgo de endurecer las posiciones de ambos lados", mientras la embajadora de Austria, Elisabeth Tichy-Fisslberger, ha apuntado que la sesión ha continuado "la lamentable práctica de señalar a Israel para criticar en el consejo", recoge 'The Times of Israel'.



En contraposición, la embajadora rusa, Olga Vorontsova, ha defendido la resolución ya que, a su juicio, "tiene el objetivo de establecer todos los hechos detrás de todas las presuntas violaciones en el última escalada".



Por su parte, el embajador argentino, Federico Villegas, quien ha apoyado la creación de la comisión según un comunicado del Ministerio de Exteriores argentino, ha abogado por "el surgimiento definitivo de un Estado palestino independiente, democrático, viable y territorialmente contiguo, que garantice el derecho de Israel a vivir en condiciones de paz y seguridad".



PONER FIN A CICLOS DE VIOLENCIA "SIN SENTIDO"



Por otro lado, el enviado de Naciones Unidas para Oriente Próximo, Tor Wennesland, ha manifestado este jueves en una sesión informativa del Consejo de Seguridad de la ONU que sólo una solución política pondrá fin "a ciclos de violencia sin sentido y costosos" entre palestinos e israelíes.



"Estos acontecimientos recientes han dejado en claro una vez más los costos del conflicto perpetuo y la pérdida de la esperanza", ha criticado el enviado de la ONU, que junto a los socios ha hecho un llamamiento urgente de 95 millones de dólares (unos 78 millones de euros) para apoyar a un millón de personas en Gaza y Cisjordania en los próximos tres meses.



Asimismo, Wennesland ha enfatizado en la necesidad de que las partes regresen a negociar, si bien ha descartado que este diálogo sea "como el de siempre". "Solo a través de negociaciones que pongan fin a la ocupación y creen una solución viable de dos Estados, sobre la base de las resoluciones de la ONU, el derecho internacional y los acuerdos mutuos, con Jerusalén como la capital de ambos Estados, podemos esperar poner fin definitivamente a estos insensatos y costosos ciclos de violencia", ha reiterado.



La escalada bélica estalló el 10 de mayo después de que Hamás disparara varios proyectiles, un día después de que agentes israelíes irrumpieran en la mezquita de Al Aqsa, el tercer lugar más sagrado para los musulmanes, e hirieran a cientos de fieles en pleno Ramadán. Después de once días de enfrentamientos, se logró alcanzar un alto el fuego.



La ONU ha confirmado la muerte en la Franja de Gaza de más de 250 personas y estima en casi 2.000 los heridos, de los cuales alrededor de un 10 por ciento requerirán de tratamientos de rehabilitación a medio y largo plazo. Además, más de 2.000 viviendas han sido destruidas o han sufrido graves daños, así como escuelas y hospitales, e instalaciones de suministro eléctrico.