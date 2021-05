AMP.-Bielorrusia.-Rusia achaca a problemas técnicos el veto al cambio de ruta de vuelos tras las sanciones a Bielorrusia

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



La Presidencia de Rusia ha achacado este viernes a problemas técnicos el veto dado el jueves a dos vuelos que buscaban sortear a través del espacio aéreo ruso las recomendaciones adoptadas en los últimos días sobre Bielorrusia.



"Estoy convencido de que las autoridades aeronáuticas darán las aclaraciones necesarias, pero se trata de cuestiones técnicas", ha dicho el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, quien ha descartado que la situación sea motivo de preocupación.



Así, ha explicado que los aviones entran en el espacio aéreo del país a través de puntos y niveles de vuelo acordados, antes de agregar que dichos aviones solicitaron permiso para hacerlo por otro lugar. "Esto causa problemas técnicos", ha subrayado.



En este sentido, la Agencia Federal de Transporte Aéreo de Rusia (Rosaviatsia) ha resaltado que los permisos de cambio de ruta tardan en concederse a causa del gran número de solicitudes recibidas durante los últimos días, según ha informado la agencia rusa de noticias Sputnik.



El organismo ha apuntado que notificó el jueves a las aerolíneas que "en caso de cambio de las rutas acordadas desde y hacia Europa y hacia y a través de Rusia, es necesario tomar en cuenta que los permisos de salida, llegada y tránsito a través del espacio aéreo ruso pueden llevar más tiempo".



"El aumento de tiempo de espera está relacionado con un aumento de solicitudes por parte de las compañías aéreas" , ha puntualizado Rosaviatsia, que ha hecho hincapié en que las autoridades regularán el tráfico aéreo en línea con las normas para garantizar la seguridad.



Por último, ha detallado que durante el último día "las aerolíneas rusas operaron 134 vuelos a través del espacio aéreo de Bielorrusia, mientras que las europeas efectuaron 113 vuelos a través del espacio aéreo de Bielorrusia y 53 vuelos usando una ruta alternativa".



El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha advertido este mismo viernes del riesgo de que aumenten las tensiones con Rusia por la cuestión del tráfico aéreo. "Se vio muy afectado el tráfico aéreo, pero todavía no sabemos si es caso a caso o una norma general de las autoridades rusas para obligar a sobrevolar Bielorrusia", ha dicho.



El rechazo de Rusia a aprobar rutas alternativas para vuelos europeos llevó a cancelar sendos vuelos que unían París y Viena con la capital rusa. Sin embargo, otras compañías como KLM o British Airways sí que han podido aterrizar en Rusia tras actualizar sus rutas, por lo que la negativa de las autoridades rusas no ha sido generalizada.



Por otra parte, Peskov ha destacado que Moscú aplaude la decisión de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) de aclarar las circunstancias sobre el aterrizaje forzoso ordenado por Minsk el domingo de un vuelo que cubría la ruta entre Grecia y Lituania para detener a un opositor.



De esta forma, ha reiterado que "ni las autoridades de aviación rusas, ni organismos rusos no tienen nada que ver con lo que pasó con el vuelo de Ryanair en Bielorrusia". "La OACI tiene la intención de estudiar detenidamente la situación, lo que es un hecho que quizás podemos saludar", ha remachado.