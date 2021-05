América ya ha inoculado 474,5 millones de vacunas y otras claves de la semana

Según la OPS, América ya ha inoculado 474,5 millones de vacunas (en un continente de 964 millones de personas), pero muchas corresponden a las administradas en Estados Unidos. EFE/Bienvenido Velasco/Archivo

Redacción Internacional, 28 abr (EFE).- La vacunación contra la covid-19 avanza en las Américas, con 474,5 millones de dosis administradas en total, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), pero la brecha entre países se mantiene, con Estados Unidos copando casi la mitad de las dosis puestas en la región.

Esta y otras siete noticias más componen las claves de la vacunación esta semana en América:

474,5 MILLONES DE DOSIS INOCULADAS

Una semana más las cifras de la vacunación en la región siguen subiendo, pero las magnitudes y las velocidades son distintas. Según la OPS, América ya ha inoculado 474,5 millones de vacunas (en un continente de 964 millones de personas), pero muchas corresponden a las administradas en Estados Unidos.

Según datos de Our World in Data de la Universidad de Oxford, Suramérica ha administrado 114,3 millones de dosis, menos de la mitad que las inoculadas por EE.UU. (290,7 millones). En la cola, siguen estando países del Triángulo Norte centroamericano -con la excepción de El Salvador- Venezuela y Paraguay.

Llama la atención Canadá: a pesar de que un 50 % de su población ya está inoculada con al menos una dosis, solo el 4,6 % tiene el esquema completo de inmunización, por debajo de países como Costa Rica (11,59 %), México (9,24 %), Panamá (7,91 %) y Colombia (6,24 %).

CUBA, MÁS CERCA DE APROBAR LA VACUNA SOBERANA 02

La tercera y última fase de los ensayos clínicos del candidato vacunal cubano contra el coronavirus Soberana concluye este viernes, cuando se prevé que todos los voluntarios que participan en las pruebas hayan completado el esquema de inmunización.

Soberana 02 y Abdala -que ya finalizó su fase 3 a inicios de mayo- son las dos fórmulas más avanzadas de las cinco que desarrolla Cuba contra la covid-19, y si estos estudios demuestran su efectividad se convertirían en las primeras vacunas desarrolladas en Latinoamérica.

BRASIL RETOMA LA PRODUCCIÓN DE LAS VACUNAS

Brasil retomó la producción local de la vacuna anticovid tras haberla interrumpido por la falta de materias primeras.

La Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) reinició la fabricación del inmunizante desarrollado por el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford tras la llegada el pasado sábado de un cargamento de IFA, el principal componente farmacológico de la vacuna, suficiente para el desarrollo de otras 12 millones de dosis.

La producción, sin embargo, continúa paralizada en el Instituto Butantan, responsable por la fabricación en suelo brasileño de la vacuna del laboratorio chino Sinovac.

HERMANDAD ENTRE ARGENTINA Y MÉXICO

Tras meses de retraso, el primer lote de vacunas de AstraZeneca producido en conjunto por México y Argentina llegará este fin de semana a ambos países, que se encuentran en una situación bien diferente en la lucha contra la pandemia.

Mientras México disfruta del mejor momento en cuanto al menor número de casos y fallecidos, Argentina padece su peor época con una tercera ola de contagios y muertos.

Las primeras 800.000 dosis para Argentina, e igual número para México, se anunciaron el martes en la rueda de prensa matutina del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien habló en una videollamada con su "amigo", el mandatario argentino, Alberto Fernández.

EL 70 % DE LA POBLACIÓN DE 7 ESTADOS DE EE.UU. ESTÁ VACUNADA

Siete estados de EE.UU. han administrado una dosis de la vacuna contra la covid-19 a al menos el 70 % de su población, según datos de los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC, en inglés).

Esos estados son Rhode Island, Hawái, Maine, Massachusetts, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey y Vermont.

50 % MENOS DE MUERTES EN ADULTOS MAYORES EN BOGOTÁ

Una noticia alentadora para subir los ánimos de una pandemia que no cesa en América. Gracias a la vacunación, en Bogotá se redujo en un 50 % la mortalidad de adultos mayores de 70 años durante el tercer pico de la pandemia, que ha sido el más largo y más letal desde el comienzo de la emergencia sanitaria en Colombia.

PARAGUAY TIENE MENOS DE UN MILLÓN DE VACUNAS

Mientras a algunos les sobran las vacunas, otros países sufren los estragos de la inequidad global. Paraguay tiene hasta ahora solo 707.400 de vacunas para llevar adelante el plan de inmunizar a unos 4,7 millones de personas de los siete que componen su población.

La campaña de vacunación nacional, que se encuentra enfocada en las personas nacidas a partir de 1956, incluso tuvo que detenerse en seis departamentos del país la semana pasada a causa de la escasez de vacunas disponibles.

VACUNAR A FUTBOLISTAS

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), a través de las gestiones del Gobierno de Uruguay, consiguió una donación de 50.000 dosis de vacunas para distribuir entre sus diez países miembros.

Medios locales informaron el jueves que la Conmebol envió un comunicado a las federaciones nacionales para informarles que sus plantillas deberán recibir la primera dosis de la vacuna contra la covid-19 como "condición ineludible" para participar en la Copa América que, en principio, debe disputarse en Argentina.