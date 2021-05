Alemania.- El Papa abre investigación ante posible encubrimiento de casos de abuso sexual en la diócesis de Colonia

ROMA, 28 (EUROPA PRESS)



El Papa ha abierto una investigación ante presuntos casos de encubrimiento de abusos sexuales en la diócesis de Colonia (Alemania), que implicaría al cardenal Rainer María Woelki, al arzobispo de Hamburgo, Stefan Hesse, que ya ha dimitido de su cargo, y otros dos obispos auxiliares.



Según ha informado en un comunicado la Nunciatura Apostólica en Alemania, las pesquisas, que incluyen la recogida de testimonios de las víctimas y sus allegados, serán conducidas por los obispos de Estocolmo y Rotterdam.



La decisión del Papa se produce después de que en marzo se hiciera público un informe independiente de 800 páginas sobre los casos de abusos en la archidiócesis de Colonia, que provocaron la renuncia del actual arzobispo de Hamburgo, Stefan Hesse, al que se le señalaba como encubridor cuando era vicario general de Colonia (2012-2015).



El estudio -realizado por un bufete de abogados por encargo del cardenal Woelki- no atribuye responsabilidad alguna a éste, si bien acusa a su inmediato predecesor, el fallecido cardenal Joachim Meisner, titular de Colonia de 1989 al 2014, año en el que el Papa Francisco aceptó su renuncia.



El propio Woelki admitió después de ese informe que en su archidiócesis se produjo un "encubrimiento sistémico" de casos de abusos sexuales de menores aunque rechazó dimitir del cargo. Sobre él, no obstante, pesa la acusación de que no denunció a un antiguo clérigo, ya fallecido, con el que mantuvo una larga amistad, a pesar de haber conocido un caso de abuso sexual.



El informe, que ha desatado una crisis en el seno de la iglesia alemana, ha dado a conocer 314 casos de víctimas de abusos sexuales cometidos entre 1975 y el 2018.