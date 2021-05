Alemania abrirá la vacunación anticovid a los adolescentes en junio =(Live Video+Fotos+Video)= Berlín, 27 Mayo 2021 (AFP) - Alemania ampliará la campaña de vacunación contra el covid-19 a los mayores de 12 años, declaró el jueves la canciller Angela Merkel, tras un controvertido debate en los últimos días en todo el país.Los adolescentes podrán pedir cita para vacunarse a partir del 7 de junio, cuando acabe la fase que da prioridad a las personas de edad avanzada, a los enfermos crónicos y a los que ejercen profesiones más expuestas, declaró la canciller tras una videoconferencia con los jefes de gobierno regionales.De aquí a finales del verano, todas las personas de más de 12 años deberían haber podido ser vacunadas, reafirmó la canciller.Este programa está solamente pendiente de la aprobación por parte de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) del fármaco para los jóvenes de 12 a 15 años que ha desarrollado Pfizer/BioNTech, que ya está siendo ampliamente utilizado en Estados Unidos.El regulador europeo tiene que dar a conocer su decisión el viernes.Por el momento, la vacuna Pfizer/BioNTech está autorizada para los mayores de 16 años.Ante el suministro limitado de vacunas, "ese grupo (de edad) no podrá obtener una cita a corto plazo", advirtió Merkel.Alemania necesitará cerca de 6,4 millones de dosis para vacunar a los adolescentes, a condición de que así lo deseen, según las previsiones del ministerio de Sanidad.La comisión de vacunación alemana (STIKO), que aún no ha dado su recomendación al respecto, ha mostrado reservas sobre esta nueva fase, ya que considera que no hay suficientes datos sobre el riesgo de efectos secundarios, lo que ha provocado el enfado de algunos responsables regionales.ilp/jz/es