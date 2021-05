86-89. El Efes se venga de un gran CSKA

EFE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL

Redacción deportes, 28 may (EFE).- El Anadolus Efes se clasificó para la final de la Euroliga al derrotar este viernes en la localidad alemana de Colonia al CSKA Moscú (86-89), al que dominó desde el salto inicial, aunque los rusos estuvieron a punto de coronar una gran remontada al acercarse a un solo punto en el último minuto.

En la primera semifinal de la Final a Cuatro los turcos mandaron en los tres primeros cuartos gracias a un gran Micic, máximo anotador de su equipo con 25 puntos, uno menos que el estadounidense Clyburn del CSKA.

Con todo, el factor clave del partido fue el turco Sanli, que con sus 2,13 metros dominó ambas zonas -19 puntos y 8 rebotes-. La superioridad del Efes quedó de manifiesto en que ganó sin que Larkin (11 puntos) saliera de titular.

El Efes estuvo a punto de cometer el mismo error que en el 'playoff' ante el Real Madrid, con fallos infantiles en el último cuarto, aunque esta vez los turcos sí supieron mantener la cabeza fría en los últimos segundos.

Se repetía la final disputada hace dos años en Vitoria -el coronavirus impidió que la Final Four se disputará en 2020-, entonces con triunfo de los moscovitas (91-83).

El técnico del Efes, Ergin Ataman, sorprendió en el cinco inicial, en relación al último partido del 'playoff' ante el Real Madrid, al dejar en el banquillo a Larkin.

Salieron muy fuertes los turcos desde el perímetro, especialmente Simon con dos canastas sin fallo. A los tres minutos los turcos ya mandaban (8-2). Recogió el testigo Beaubois con dos triples.

La apuesta del técnico del CSKA, Dimitris Itoudis, de entregar la titularidad a Eric no salió bien. Sanli le puso en su sitio. A los tres minutos tuvo que sentarlo.

El georgiano Shengelia era el único que respondía, pero después se precipitó incomprensiblemente con dos triples, uno de los cuales ni tocó el aro. Los rusos no encontraban el ritmo.

Aunque Larkin no llegó a jugar más que un par de minutos, el primer cuarto acabó con clara ventaja para el Efes (15-25) y el técnico del CSKA lo pagaba con el banquillo.

En el segundo cuarto Micic siguió marcando el ritmo del partido a su antojo. La defensa moscovita no podía frenar el ataque rival, ni debajo del aro, ni en el perímetro. El italiano Hackett era el único que mordía.

Malas noticias para el actual campeón. Larkin anotaba de tres. Pero especialmente doloroso para los rusos fue el triple que anotó el serbio justo antes de que sonara la bocina mediado el cuarto. (24-39)

En los últimos minutos pareció que los turcos bajaban el ritmo y su altísimo nivel de acierto. Pero los rusos no estaban finos. Sanli taponaba a Shengelia, que sólo anotaba desde el tiro libre.

Entonces, el rebote salvó a los turcos. Sanli dominaba ambas zonas. Clyburn era la única luz para los rusos. Anotó 15 puntos y una canasta en el último segundo que daba algo de respiro a los suyos.

Con todo, al descanso estaba claro que Efes tenía todas las cartas en su mano (37-49).

Micic salió decidido a finiquitar el partido en los primeros minutos del tercer cuarto. Dos canastas y con la ayuda de unos enchufados Simon y Sanli los turcos superaban los 20 puntos de ventaja (39-60).

Itoudis recurrió a Lundberg, el teórico sustituyo de Mike James. Mostró el carácter que le faltó a sus compañeros. Anotó 12 puntos en el tercer cuarto.

Ataman daba descanso a Larkin, quizás con la vista puesta en la gran final. Micic llevaba todo el peso.

Al final del tercer parcial, un gran mate de Clyburn y una canasta de un activo Lundberg dieron emoción a un partido sin apenas intriga desde el salto inicial. (55-71)

Lundberg lideró el amago de remontada con un triple. De repente, la ventaja bajó a diez puntos y Ataman revivía la pesadilla de los partidos dispuestos en casa del Real Madrid (61-71).

El partido se trabó. Las defensas se ajustaron y los jugadores comenzaron a lanzar tiros libres. Úkhov rompía la monotonía con un triple. (66-75)

Entonces, apareció Hackett. El italiano no se resignaba. Anotó, robó y defendió. Su canasta más tiro libre tras robarle el balón a Larkin y la falta en ataque que sufrió de Micic dieron pie a la sorpresa. Le apoyaba Clyburn. (78-83)

El serbio del Efes parecía agotado. Beaubois mantenía en solitario a los suyos en el partido. Kurbánov puso a los rusos a un punto a falta de un minuto desde el tiro libre. (86-87)

Clyburn, mejor jugador de la final hace dos años, tuvo en sus manos el empate con un triple en el último segundo, pero el balón fue escupido por el aro.(86-89)

En la final los turcos se enfrentarán al ganador de la semifinal que enfrentará seguidamente al Barcelona y al AX Armania Exchange Milan.

- Ficha técnica:

86 - CSKA Moscú (15+22+18+31): Hackett (17), Hilliard (-), Kurbánov (2), Eric (-), Shengelia (10) - equipo inicial - Lundberg (15), Voigtmann (6), Strelnieks (2), Antónov (-), Ukhov (8) y Clyburn (26).

89 - Anadolus Efes (25+24+22+18): Micic (25), Simon (10), Sanli (19), Singleton (1) y Beaubois (15) -quinteto titular- Larkin (11), Anderson (2), Dunston (-), Balbay (-), Moerman (6).

Árbitros: Sasa Pukl (SLO), Juan Carlos García (ESP), Gytis Vilius (LIT). Eliminados por faltas Micic y Lundberg.

Incidencias: primera semifinal de la Final a Cuatro de baloncesto disputada en el Lanxess Arena de Colonia.