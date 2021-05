4-0. Paranaense supera al Aucas en la despedida del argentino Lucho González

Vitor dos Santos (d), del Paranaense de Brasil, fue registrado este jueves al celebrar un gol que le anotó al Acucas de Ecuador, durante un partido del grupo D de la Copa Sudamericana, en el estadio Arena da Baixada, en Curitiba (Brasil). EFE/Heuley Andrey

Curitiba (Brasil), 27 may (EFE).- El Athletico Paranaense brasileño, que se había clasificado con anticipación a los octavos de final de la Copa Sudamericana, goleó este jueves en Curitiba por 4-0 al Aucas ecuatoriano en un partido en el que despidió a la vez al ídolo argentino Lucho González.

El centrocampista Christian, que marcó en el minuto 25; el lateral Ábner Vinicius, en el 36, y los atacantes Vitinho en el 66 y Carlos Eduardo en el 90 convirtieron para el Paranaense, que llegó a 15 puntos en el Grupo D.

El Melgar peruano, con su empate en casa 0-0 frente al Metropolitanos, terminó en el segundo puesto con 9 puntos, 3 más que el Aucas y 6 por encima de los venezolanos.

Con el primer lugar y la clasificación asegurados, el 'Furacao' (huracán) alineó un equipo emergente y aprovechó el compromiso para despedir al centrocampista González, quien a los cuarenta años le dijo adiós al fútbol activo después de estar en las últimas cinco temporadas con el conjunto de Curitiba.

El exjugador del River Plate de Buenos Aires y del portugués Oporto, entre otros, comenzó como titular y a los tres minutos, número de su insigne camiseta, fue reemplazado por Christian, en un homenaje a través de las redes sociales, debido a que el partido se disputó sin público en el estadio Arena da Baixada.

Fue justamente Christian, a los 25 minutos, el encargado de abrir el marcador tras una jugada iniciada por Nikao y que dejó sin posibilidades de defensa al portero Johan Lara.

Once minutos después, nuevamente con jugada de Nikao, Ábner Vinicius marcó de cabeza el segundo gol del Paranaense.

El conjunto visitante, del técnico argentino Héctor Bidoglio, no pudo tomar las riendas del compromiso en el segundo tiempo, ni llevar peligro a la portería defendida por Santos.

En el minuto 66, Vitinho marcó un golazo que le dedicó al homenajeado González, quien ahora deberá comenzar su carrera de técnico en las categorías menores del Paranaense.

En los minutos finales, el técnico del Paranaense, el portugués Toni Oliveira, movió sus fichas y el conjunto rojinegro comenzó a acercarse al cuarto, primero cuando el árbitro argentino Andrés Merlos le anuló el gol a Carlos Eduardo por posición adelantada.

Pero después, en tiempo de descuento y luego de un remate en el palo de Fernando Canesín, Carlos Eduardo se sacó la espina por el gol anulado y con un potente remate decretó el 4-0, con una anotación que también fue dedicada a González.