3-1. Arsenal derrota al Bolívar y saca pasaporte para octavos de Sudamericana

En la imagen, Brian Andrés Farioli de Arsenal. EFE/Jorge Abrego

Buenos Aires, 27 may (EFE).- El Arsenal de Sarandí argentino derrotó por 3-1 al Bolívar boliviano y se quedó con la primera posición del Grupo C y la clasificación a los octavos de final del certamen, al ser beneficiado por la caída del Ceará brasileño ante el Jorge Wilstermann boliviano.

Dos goles de Lucas Albertengo y uno de Bruno Sepúlveda sellaron el triunfo del conjunto local ante un rival que descontó a través de Jairo Quinteros para un equipo que contó con Vladimir Soria como entrenador interino, tras la salida del español José Ignacio 'Natxo' González.

Tras este resultado Arsenal, campeón de la edición de 2007, se aseguró volver a disputar unos octavos de final después de siete años de la mano del entrenador Sergio Rondina.

Arsenal, que no jugaba desde el 9 de mayo tras quedar fuera de las fases finales de la Copa de la Liga Profesional del Fútbol local, logró coronar este semestre con este premio.

Lucas Albertengo fue el gran protagonista del partido porque en el minuto 14 fue el encargado de abrir el tanteador luego de parar el balón con el pecho y luego rematar con un tiro rasante que dejó sin chances al portero Rúben Cordano.

Antes del entretiempo el encargado de ampliar la ventaja en el tanteador fue Bruno Sepúlveda, que conectó de cabeza un centro del experimentado lateral Emiliano Papa.

En la reanudación del juego, más precisamente en el minuto 46 otra vez apareció Albertengo para conectar un centro y dejar estéril el esfuerzo de Cordano que sacó el balón desde dentro de la portería.

El descuento de la visita boliviana llegó en el minuto 64 con un golpe de cabeza de Jairo Quinteros que se metió en el ángulo superior derecho del portero Alejandro Medina.

Con el triunfo de Jorge Wilstermann ante Ceará y esta victoria de Arsenal ante Bolívar fue el equipo argentino que se quedó con la clasificación a octavos de final en este Grupo C de la Copa Sudamericana

Luego de esta eliminación, Bolívar se centrará en el torneo boliviano que lo tiene como uno de los tres líderes con 16 puntos junto a The Strongest y Nacional Potosí.