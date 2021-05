1-0. Wilstermann se encarga de hundir al Ceará

Patricio Rodríguez (d) de Wilstermann disputa un balón con Charles Rigon de Ceará hoy, en un partido de la Copa Sudamericana en el estadio Félix Capriles en Cochabamba (Bolivia). EFE/Jorge Abrego

La Paz, 27 may (EFE).- El Wilstermann boliviano, ya eliminado de la Copa Sudamericana, venció este jueves por 1-0 al Ceará brasileño, que también se despidió del torneo en el Grupo C, desde el que se clasificó a los octavos de final el Arsenal argentino.

La formación de Sarandí quedó en la cima del grupo con 11 puntos y tras su huella quedaron Ceará con 9, Bolívar con 6 y Wilstermann, que sumó 5.

El gol para los bolivianos en los 2.670 metros de altitud del estadio Félix Capriles fue del argentino Patricio 'Pato' Rodríguez en el minuto 74.

El primer tiempo estuvo marcado por el dominio y las iniciativas del equipo boliviano a pesar de que el Ceará era el necesitado de ir a buscar la victoria, el único resultado que le servía.

Los locales manejaron el juego en torno al brasileño Serginho, 'Pato' Rodríguez y el inquietante delantero colombiano Humberto Osorio.

Solo un remate en el minuto 10 de Lima, que minutos después salió lesionado, fue la única muestra clara del Ceará en buscar el triunfo.

Ni siquiera la noticia de que el Arsenal ganaba en Argentina ante el Bolívar boliviano en el minuto 14 hizo que los brasileños propongan un juego más agresivo ante el Wilstermann.

Por el contrario, los anfitriones, dirigidos por el entrenador argentino Diego Cagna, mostraron mayor convicción con llegadas de Serginho y Osorio que estuvieron cerca de abrir el marcador en el duelo.

En el segundo tiempo, la presión que llegaba de Sarandí hizo que el entrenador Guto Ferreira meta al campo a Saulo Mineiro y Mauricio Sobral para reestructurar la ofensiva del Ceará.

Sin embargo, esa propuesta del equipo brasileño no tuvo resultados puesto que el Wilstermann seguía siendo peligroso con contragolpes de Osorio ante un Ceará que dominaba más sin profundidad.

El batacazo llegó en el minuto 74 cuando Rodríguez, de un gran partido, finalizó con precisión una buena jugada individual gracias a un tiro potente y esquinado del arquero Richard, que hasta ese momento estuvo acertado.

En la recta final los locales desperdiciaron un par de ocasiones para ampliar la diferencia.