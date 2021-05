Zidane "es una fuente de inspiración para mí y muchos jugadores", afirma Varane

Zidane "es una fuente de inspiración para mí y muchos jugadores", afirmó este jueves en la concentración de la selección francesa el defensa del Real Madrid, Raphael Varane, el día de la marcha del técnico galo del equipo blanco.

Varane señaló además que su compañero en el Real Madrid y de nuevo en la selección francesa, Karim Benzema, "siempre estuvo atento a los Bleus", durante su ausencia del equipo tricolor durante más de cinco años y medio.

Varane añadió que está convencido de que el regreso del delantero antes de la Eurocopa "no va a cambiar el equilibrio" del grupo.

P: ¿Está contento con el regreso de Karim Benzema?

R: "Estoy muy feliz del regreso de Karim al equipo. Durante cinco o seis años, yo estaba en una situación delicada cuando se me preguntaba sobre él, estaba entre un amigo y mi seleccionador de siempre. No duden de que estoy muy contento de su regreso, y es el caso también de muchos jugadores en el grupo, como se ha visto en las primeras horas en Clairefontaine (lugar de concentración de la selección francesa). La situación (Benzema apartado, NDLR) estaba para mí bastante congelada. No tenía esperanza particular respecto a un cambio. No he jugado ningún rol en esta decisión (...) Estaba en una posición en que podía hablar con Karim y el seleccionador. La selección francesa estaba en su corazón, miraba nuestros partidos, siempre ha estado atento a la vida del grupo y a todos los partidos que hemos jugado en su ausencia. (Tras su convocatoria) Estaba muy entusiasmado, excitado con la idea de disputar una gran competición con un equipo de gran talento, sobre todo a nivel ofensivo. Estaba muy contento, aunque lo que nos hemos dicho quedará entre nosotros".

P: ¿Qué va a aportar al grupo de la selección francesa?

R: "Karim, una de sus mayores cualidades es que hace jugar a los otros, crear movimiento. Solo esperamos que haga lo que hace en club. Viene a hacer lo que sabe, disfrutar, defender la camiseta. Cuando un jugador de esta calidad se une al grupo, todos estamos excitados con la idea de ver buen fútbol, con crear ocasiones. Es normal. Lo que le hace fuerte es que es un jugador de equipo, es lo que nos gusta de él. No pienso que Karim vaya a alterar el equilibrio del equipo. De todas maneras, el objetivo será encontrar el equilibrio entre potencia ofensiva y solidez defensiva. Es la clave. Es el rol del técnico, pero tenemos jugadores de gran calidad, muy complementarios, que han demostrado que saben jugar juntos y ganar".

P: ¿Cuál ha sido su reacción ante la marcha de su entrenador en el Real Madrid, Zinédine Zidane?

R: "Primero mucho orgullo por haber evolucionado desde hace diez años a su lado. Desde que vino a buscarme a Lens, he aprendido mucho. Es muy humano, es una fuente de inspiración para mí y muchos jugadores. Es un poco particular para mí y para toda una generación de jugadores en Madrid. He podido conversar un poco con él. Espero que la continuación sea bonita para él. Es un gran técnico y también una gran persona".

