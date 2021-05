Yellen pide más dinero para el Tesoro tras recortes de Trump

(Bloomberg) -- La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, está pidiendo a los legisladores estadounidenses más dinero para administrar su agencia y mejorar la recaudación de impuestos, debido a que el presupuesto se ha reducido hasta en un 20% en algunas agencias desde 2016.

Para combatir el impacto de la pandemia global en la economía estadounidense, el Departamento del Tesoro estableció el año pasado programas para distribuir más de US$1 billón en pagos directos y ayuda a los Gobiernos estatales y locales, al igual que a las empresas y familias del país.

Se espera que la Casa Blanca publique una propuesta presupuestaria detallada el viernes, después de proporcionar cifras iniciales a principios de abril. Ese plan requería un aumento de 10,6% en el presupuesto discrecional del Tesoro para el año fiscal 2022, incluido un aumento de 10,4% para el servicio de impuestos internos (IRS, por sus siglas en inglés).

“Si bien nuestra cartera ha aumentado para estar acorde con la urgencia de este momento, nuestro presupuesto anual no ha crecido a la par, y la financiación proporcionada para administrar nuevos programas es temporal”, dijo Yellen el jueves en el texto de los comentarios preparados previamente a una audiencia ante un subcomité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes.

Dijo que el presupuesto anual del Tesoro, que no tiene en cuenta la inflación, es el mismo que en 2010. De las tres unidades principales del Departamento, la que supervisa las finanzas internas y la política económica y fiscal ha experimentado un recorte presupuestario del 20% desde 2016.

Al presentar su propuesta para obtener más fondos del IRS, Yellen dijo que “muchos de los contribuyentes más ricos del país no pagan íntegramente sus impuestos y que la entidad no cuenta con el personal suficiente para garantizar el cumplimiento”.

Yellen también está lidiando con tener que contratar suficiente personal político de alto nivel para apoyar a la vasta agencia después de que el gasto cayera durante el mandato de su predecesor, Steven Mnuchin. Cuando él dejó el Departamento del Tesoro, tenía alrededor de 63 personas designadas políticamente, en comparación con los 170 que tenía el Tesoro durante la presidencia de Barack Obama, según una persona familiarizada con el asunto.

