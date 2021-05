Xiaomi Mi 11 Ultra: móvil de lujo con innovador módulo fotográfico

El móvil Xiaomi Mi 11 Ultra pesa casi 240 gramos. Foto: Zacharie Scheurer/dpa

Al margen de su peso récord de 234 gramos, el nuevo Mi 11 Ultra de Xiaomi ofrece todo lo que debe prometer un teléfono móvil insignia de 2021. La empresa china ha equipado su dispositivo con todas las características de hardware habidas y por haber. Empezando por la cámara: el Mi 11 Ultra tiene un conjunto de funciones similar al de los móviles de gama superalta de Samsung, Oppo y Apple. Xiaomi va un paso más allá y dota a su Mi 11 Ultra de una cámara con zoom híbrido de 120x que, en teoría, presume de superar al zoom de 100x de Samsung en el Galaxy S21 Ultra. En la práctica, se empezará a notar un aumento de la borrosidad a partir de los 50x. Aun así, su rendimiento es más que suficiente para la mayoría de las tomas. Para lograr esta hazaña, la cámara se apoya en un objetivo de zoom óptico de cinco aumentos. A saber: el Samsung S21 Ultra incorpora un objetivo de zoom óptico 10x. El objetivo del zoom está respaldado por otras dos lentes: una gran angular (50 megapíxeles (MP), apertura f/1,95 y estabilización óptica de la imagen) y otra ultra gran angular (48 MP). Ambas ofrecen imágenes con un nivel de detalle impresionante. Si bien los fuertes colores de las fotos pueden parecer un tanto exagerados, y las tomas nocturnas tienen el aspecto de haber sido sacadas con luz artificial, no cabe duda de que se trata de una de las cámaras de smartphone más versátiles disponibles en 2021. El modo Pro ofrece una enorme gama de opciones adicionales que incluyen el "Modo Luna", grabaciones a intervalos regulares y largas exposiciones de las estrellas para los aficionados a la fotografía nocturna. El Mi 11 Ultra funciona con Snapdragon 888, el mejor procesador de Qualcomm hasta la fecha, y ofrece 12 gigabytes (GB) de RAM y 256 GB de almacenamiento. En comparación, algunos ordenadores portátiles actuales suelen tener menos memoria. La pantalla, que alberga en su parte inferior el sensor de huellas dactilares, tiene una tasa de refresco máxima de 120 hercios que garantiza animaciones fluidas. Sin embargo, utilizar la pantalla de 6,8 pulgadas con la tasa de hercios completa y una resolución QHD (1440 a 3200 píxeles) implicará una considerable reducción en la autonomía del dispositivo. Para leer al sol sin dificultades, Xiaomi promete un brillo máximo de pantalla de 1700 nits, valor que dobla al de los competidores. La enorme batería de 5.000 miliamperios hora podría ofrecer un mejor rendimiento diario. A cambio, el Mi 11 Ultra cuenta con carga rápida de 67 vatios, valor que supera a los 45 vatios de Samsung y a los 20 vatios de Apple. Sorprendentemente, la voluminosa carcasa no ofrece espacio para una toma de auriculares. Xiaomi presupone, probablemente, que aquellos usuarios que cuentan con un presupuesto suficiente para comprar el dispositivo, ya tienen auriculares inalámbricos. El Mi 11 Ultra es de cristal en el frontal y en la parte trasera. La pantalla está cubierta por un vidrio protector de última generación, el Corning Gorilla Glass Victus, que promete más resistencia a los arañazos y a las grietas que el material anterior. La parte trasera de cristal le otorga al dispositivo un aspecto elegante, pero tiene la desventaja de que en su superficie se notan rápidamente las marcas de los dedos. Además, la combinación de cristal y el peso elevado del Mi 11 Ultra hace que el dispositivo se sienta muy resbaladizo en las manos. Es muy posible que los compradores decidan utilizar una funda protectora, aunque esta aumente el tamaño del móvil. La característica más (literalmente) sobresaliente de este móvil es el voluminoso módulo de la cámara, que se extiende por todo el ancho de la parte posterior y no solo ofrece espacio para tres sensores, sino también para una pequeña pantalla vertical que muestra la hora. En la práctica, esto no es de mucha ayuda, ya que la pantalla se apaga después de unos segundos y requiere pulsar dos veces para volver a ver el reloj. La verdadera ventaja de este pequeño display es que se trata de un buen visor para hacer mejores selfies con la cámara principal. La limitación: no se puede utilizar aún para vídeos o modo retrato. Xiaomi se ha hecho un nombre fuera de China como fabricante de móviles económicos. Estos incluyen a menudo aplicaciones preinstaladas de reservas de viajes, portales profesionales, redes sociales o la propia aplicación de música y navegador de Xiaomi. El Mi 11 Ultra no es diferente en esto. Afortunadamente, todas ellas se pueden desinstalar. Una vez eliminado este software de relleno, o "bloatware", la capa de personalización MIUI 12 de Xiaomi ofrece principalmente complementos prácticos para Android. Lo más destacado es un centro de control que se parece mucho al de iOS de Apple. No cabe duda de que el Mi 11 Ultra convence con características de primer nivel. Sin embargo, aquellos usuarios que estén pensando en adquirirlo, también deberían echarle un ojo al Galaxy S21 Ultra de Samsung. Este dispositivo es muy similar al Mi 11 Ultra en cuanto a tamaño, características y precio. En la rúbrica fotografía y vídeo, sin embargo, Samsung sigue estando ligeramente por delante. A aquellos usuarios familiarizados con dispositivos más pequeños, se les recomienda comprobar de antemano si los 234 gramos les resultan cómodos. Xiaomi tiene en oferta un modelo más pequeño, al estilo del Galaxy S21 de Samsung. Se trata del Mi 11, que ofrece características similares, pero carece del display trasero para tomar selfies con la cámara principal. dpa