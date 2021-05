Venezuela.- Maduro reitera su apoyo al diálogo nacional pero pide levantar sanciones y reconocer la Asamblea Nacional

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha reiterado este miércoles su apoyo a "una gran mesa de diálogo nacional", planteada por el líder opositor venezolano Juan Guaidó, pero ha propuesto tres condiciones para llegar a ella.



"Estoy de acuerdo que participe el Gobierno de Noruega en medio del diálogo que se ha encaminado en Venezuela, pero tengo tres puntos claves para el desarrollo del mismo: levantamiento de todas las sanciones, reconocimiento a la Asamblea Nacional y Poderes establecidos, y la devolución de cuentas bancarias y activos a las instituciones del Estado venezolano", ha apuntado el mandatario en una reunión con diputados y ministros transmitida por Venezolana de Televisión.



De tratarse estas cuestiones, Maduro ha manifestado estar "dispuesto" al diálogo "dónde" y "cuándo" la oposición quiera. "El 21 de noviembre nos medimos y será el pueblo quien decida. Si los noruegos traen nuevas propuestas yo las acepto, pero que acepten mis propuestas también", ha agregado.



Asimismo, Maduro ha asegurado sentirse "feliz de haber obligado y derrotado a la derecha extremista" al haberla hecho "venir al camino electoral a través de una gran mesa de diálogo nacional".



"Desde el norte (en referencia a Estados Unidos) le dieron la orden al grupo extremista de la oposición, encabezado por Guaidó, de ir al diálogo y participar en las elecciones", ha manifestado.



Por otro lado, ha reclamado al director principal del Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Juan González, que no se "meta" con Venezuela, en referencia a unas declaraciones en las que el representante estadounidense advirtió de que mantendrán su política "de presión" si no funciona la negociación.



"Hoy sale Juan González a amenazar a Venezuela otra vez, sale a decir que van a venir más presiones; Juan González ocúpate de tu país, Colombia, y deja quieta a Venezuela", ha aseverado Maduro, para insistir a González "no te metas con Venezuela, Venezuela se respeta, va a la negociación y al diálogo por su propio esfuerzo".



Guaidó ha planteado un proceso de negociación con Maduro que cuente con participación de las "potencias" internacionales, para lograr la celebración de elecciones "libres y justas" y atajar la crisis política en la que está inmersa la nación caribeña.



La negociación con Maduro, a la que se había negado hasta ahora, se enmarca en una iniciativa denominada Acuerdo de Salvación Nacional y, además de la celebración de elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales y municipales con observación y respaldo internacional, también pretende la entrada "masiva" de ayuda humanitaria y vacunas contra la COVID-19.